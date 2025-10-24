Бесфлажные вылетели. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Токио

24 октября на хардовом турнире WTA 500 в Токио (Япония) были сыграны матчи 1/4 финала.

Вторая сеяная Елена Рыбакина в двух сетах одолела Викторию Мбоко и квалифицировалась на Итоговый турнир WTA 2025. В полуфинале Токио Рыбакина сыграет против Линды Носковой – чешка выиграла стартовые семь геймов у Анны Калинской, после чего «нейтралка» снялась.

Американка София Кенин выбила еще одна бесфлажную Екатерину Александрову. Далее Кенин поборется с Белиндой Бенчич – швейцарка в своем четвертьфинальном поединке одолела Каролину Мухову.

Полуфиналы в Токио состоятся утром 25 числа.

WTA 500 Токио. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Белинда Бенчич [5] – Каролина Мухова [8] – 3:6, 7:5, 7:5

Екатерина Александрова [3] – София Кенин – 0:6, 6:2, 6:7 (3:7)

Нижняя часть сетки

Анна Калинская – Линда Носкова [6] – 0:6, 0:1, RET., Калинская

Виктория Мбоко [9] – Елена Рыбакина [2] – 3:6, 6:7 (4:7)

WTA 500 Токио. Пары 1/2 финала

Белинда Бенчич [5] – София Кенин

Линда Носкова [6] – Елена Рыбакина [2]