Бесфлажные вылетели. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Токио
Борьбу за трофей пятисотника продолжают Носкова, Рыбакина, Кенин и Бенчич
24 октября на хардовом турнире WTA 500 в Токио (Япония) были сыграны матчи 1/4 финала.
Вторая сеяная Елена Рыбакина в двух сетах одолела Викторию Мбоко и квалифицировалась на Итоговый турнир WTA 2025. В полуфинале Токио Рыбакина сыграет против Линды Носковой – чешка выиграла стартовые семь геймов у Анны Калинской, после чего «нейтралка» снялась.
Американка София Кенин выбила еще одна бесфлажную Екатерину Александрову. Далее Кенин поборется с Белиндой Бенчич – швейцарка в своем четвертьфинальном поединке одолела Каролину Мухову.
Полуфиналы в Токио состоятся утром 25 числа.
WTA 500 Токио. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Белинда Бенчич [5] – Каролина Мухова [8] – 3:6, 7:5, 7:5
Екатерина Александрова [3] – София Кенин – 0:6, 6:2, 6:7 (3:7)
Нижняя часть сетки
Анна Калинская – Линда Носкова [6] – 0:6, 0:1, RET., Калинская
Виктория Мбоко [9] – Елена Рыбакина [2] – 3:6, 6:7 (4:7)
WTA 500 Токио. Пары 1/2 финала
Белинда Бенчич [5] – София Кенин
Линда Носкова [6] – Елена Рыбакина [2]
