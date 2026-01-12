Шанс? У Сачко изменился первый соперник в квалификации Australian Open 2026
Виталий должен был сыграть с Майклом Ммо, но его заменил Виктор Дурасович
Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 166) получил нового соперника в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.
В первом раунде украинец должен был сыграть против представителя США Майкла Ммо (АТР 228), однако американец снялся с мейджора из-за травмы, которую получил на прошлой неделе на соревнованиях в Гонконге.
Вместо Ммо в отборочную сетку попал Виктор Дурасович (Норвегия, ATP 323). Если с Ммо Виталий считался андердогом, то против норвежца букмекеры ведут украинца фаворитом.
Ранее Сачко играл против Дурасович только один раз. В 2021 году Виталий переиграл Виктора на грунтовом 25-тысячнике в Чехии.
Встреча Сачко и Дурасовича состоится в ночь на 13 января и начнется ориентировочно в 05:30 по Киеву. Во втором круге победитель этого противостояния сыграет либо против Мойрани Будзига (Австралия, ATP 467), либо против Лиама Драксля (Канада, ATP 145).
Часть сетки квалификации Aus Open 2026 для Сачко
