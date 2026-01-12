Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шанс? У Сачко изменился первый соперник в квалификации Australian Open 2026
Australian Open
12 января 2026, 21:06
Шанс? У Сачко изменился первый соперник в квалификации Australian Open 2026

Виталий должен был сыграть с Майклом Ммо, но его заменил Виктор Дурасович

Шанс? У Сачко изменился первый соперник в квалификации Australian Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дурасович

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 166) получил нового соперника в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.

В первом раунде украинец должен был сыграть против представителя США Майкла Ммо (АТР 228), однако американец снялся с мейджора из-за травмы, которую получил на прошлой неделе на соревнованиях в Гонконге.

Вместо Ммо в отборочную сетку попал Виктор Дурасович (Норвегия, ATP 323). Если с Ммо Виталий считался андердогом, то против норвежца букмекеры ведут украинца фаворитом.

Ранее Сачко играл против Дурасович только один раз. В 2021 году Виталий переиграл Виктора на грунтовом 25-тысячнике в Чехии.

Встреча Сачко и Дурасовича состоится в ночь на 13 января и начнется ориентировочно в 05:30 по Киеву. Во втором круге победитель этого противостояния сыграет либо против Мойрани Будзига (Австралия, ATP 467), либо против Лиама Драксля (Канада, ATP 145).

Часть сетки квалификации Aus Open 2026 для Сачко

Виталий Сачко Майкл Ммо Виктор Дурасович Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
