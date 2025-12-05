Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Германии
РБ Лейпциг
06.12.2025 19:30 - : -
Айнтрахт Франкфурт
Германия
05 декабря 2025, 21:52 | Обновлено 05 декабря 2025, 21:59
РБ Лейпциг – Айнтрахт. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Матч начнется 6 декабря в 19:30 по Киеву

РБ Лейцпиг

В субботу, 6 декабря, состоится поединок 13-го тура чемпионата Германии между «РБ Лейпциг» и «Айнтрахтом». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

РБ Лейпциг

Быки в этом сезоне демонстрируют вполне хорошие результаты. За 12 поединков чемпионата им удалось набрать 26 зачетных пунктов – пока этого достаточно, чтобы находиться на 2-й строчке турнирной таблицы. Однако даже от топ-7 команду отделяет всего 6 баллов, а вот лидер «Бавария» опережает «РБ Лейпциг» на 8 очков.

В Кубке Германии клуб прошел «Зандгаузен», «Энерги Коттбус» и «Магдебург», благодаря чему квалифицировался в 1/4 финала турнира. В Еврокубках в этом году «быки» не участвуют.

Айнтрахт Франкфурт

Коллектив в этом сезоне демонстрирует нестабильную игру, а в его матчах часто забивается большое количество голов. В Бундеслиге за 12 туров «Айнтрахту» удалось добыть в борьбе 21 зачетный пункт, что позволяет ему сейчас занимать 7-е место турнирной таблицы. Отрыв от того же «Лейпцига» составляет 5 баллов. В Кубке Германии команда вылетела рано – еще на стадии 1/16 финала от «Борруссии Д».

В Лиге чемпионов немцы немного разочаровывают. За 5 поединков им удалось добыть в борьбе только 4 очка, которые позволяют им занимать 28-ю строчку общей таблицы соревнований. От зоны выхода в плей-офф «Айнтрахт» отстает на 2 балла.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами царит равновесие. Каждый коллектив имеет по 2 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • «Айнтрахт Франкфурт» забил 28 голов в текущем сезоне Бундеслиги - 2-й лучший результат среди всех команд.
  • «Айнтрахт» пропустил 14 голов за 5 поединков Лиги чемпионов – 2-й самый плохой результат среди всех команд.
  • «РБ Лейпциг» победил в каждом из 6 домашних поединков этого сезона.

Прогноз

Я поставлю на победу «РБ Лейпцига» с коэффициентом 1.77.

РБ Лейпциг
6 декабря 2025 -
19:30
Айнтрахт Франкфурт
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
