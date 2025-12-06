Теннисный счет. В матче РБ Лейпцига и Айнтрахта произошел настоящий разгром

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Германии
РБ Лейпциг
06.12.2025 19:30 – FT 6 : 0
Айнтрахт Франкфурт
Германия
06 декабря 2025, 21:28 |
«Быки» разгромили соперника со счетом 6:0

Getty Images/Global Images Ukraine. РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф

В субботу, 6 декабря, состоялся матч 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграли «РБ Лейпциг» и франкфуртский «Айнтрахт».

Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена» и завершилась разгромом от гостей со счетом 6:0.

Героем встречи стал 19-летний ивуарийский нападающий «быков» Ян Диамонде, который оформил хет-трик во встрече.

«РБ Лейпциг» продолжает удерживать вторую строчку в Бундеслиге, имея в активе 29 очков, у «Айнтрахта» 21 очко на шестой строчке.

Бундеслига, 13-й тур, 6 декабря.

РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф – 6:0
Голы: Гардер, 5, Боумгартнер, 31, Диамонде, 47, 55, 65, Раум, 62 (п).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА БУНДЕСЛИГИ

Бундеслига чемпионат Германии по футболу РБ Лейпциг Айнтрахт Франкфурт
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
