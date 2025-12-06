Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо посоветовали найти игрока, сильнее за Герреро, Бленуце, Пономаренко
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 10:47 |
359
0

Динамо посоветовали найти игрока, сильнее за Герреро, Бленуце, Пономаренко

Украинский тренер Олег Федорчук оценил игру форвардов киевского клуба в сезона 2025/26

06 декабря 2025, 10:47 |
359
0
Динамо посоветовали найти игрока, сильнее за Герреро, Бленуце, Пономаренко
ФК Динамо Киев. Владислав Бленуце

Известный украинский эксперт и тренер Олег Федорчук оценил игру форвардов киевского «Динамо» – Владислава Бленуце, Матвея Пономаренко и Эдуардо Герреро:

– Бленуце получил возможность и мотивацию для себя показать всем, что это неправда (публикация российского контента – прим). Это должно было помочь ему. Я не увидел, чтобы эта ситуация повлияла на него, ведь Владислав просто показывал невнятную игру.

– Как вы считаете, справедливо ли винить в плохой игре только Бленуце, ведь «Динамо» в этом сезоне не показывает стабильную игру?

– Согласен, такое мнение тоже имеет право на существование, но были матчи, когда «Динамо» много атаковало и забивало.

– Кроме Бленуце есть еще Матвей Пономаренко и Эдуардо Герреро. Эти нападающие сильнее румынского игрока? Кто из них должен стать основным?

– Думаю, основным должен быть не Герреро, не Пономаренко, а кто-то другой. Матвей еще не дорос, а панамец не совсем нападающий. По-моему, ему лучше больше играть в оттяжке и последняя игра с СК «Полтава» показала, что Эдуардо тяжело на острие. У него нет такой резкости, чтобы он в завершающей стадии играл. Поэтому нужно искать еще кого-то, – считает Федорчук.

В нынешнем сезоне Пономаренко провел восемь матчей за первую команду, Бленуце сыграл десять поединков (один гол), а на счету Герреро – 21 игра (шесть забитых мячей).

По теме:
Колос – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЛНЗ – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Оболонь. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Матвей Пономаренко Эдуардо Герреро Владислав Бленуце Олег Федорчук
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо может потерять одного из лидеров. Он интересен именитому клубу
Футбол | 05 декабря 2025, 18:00 10
Динамо может потерять одного из лидеров. Он интересен именитому клубу
Динамо может потерять одного из лидеров. Он интересен именитому клубу

Тарас Михавко привлекает внимание «Галатасарая»

Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06 декабря 2025, 10:15 9
Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

На этот раз усталостью от еврокубков прикрыться не удасться

ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
Футбол | 06.12.2025, 07:43
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
Гол+ассист! Украинец Будко помог АЗ выиграть матч чемпионата Нидерландов
Футбол | 06.12.2025, 10:44
Гол+ассист! Украинец Будко помог АЗ выиграть матч чемпионата Нидерландов
Гол+ассист! Украинец Будко помог АЗ выиграть матч чемпионата Нидерландов
5 декабря в Вашингтоне Украина узнает потенциальных соперников на ЧМ-2026
Футбол | 05.12.2025, 15:30
5 декабря в Вашингтоне Украина узнает потенциальных соперников на ЧМ-2026
5 декабря в Вашингтоне Украина узнает потенциальных соперников на ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
05.12.2025, 07:49 13
Футбол
Уайлдер выступил с официальным обращением к Усику. Настоящее благословение
Уайлдер выступил с официальным обращением к Усику. Настоящее благословение
05.12.2025, 02:17 5
Бокс
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
05.12.2025, 10:01 47
Футбол
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
05.12.2025, 22:23 4
Другие виды
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
06.12.2025, 06:55 6
Футбол
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
05.12.2025, 07:02 2
Футбол
Известно, где и когда Усик проведет свой следующий большой бой
Известно, где и когда Усик проведет свой следующий большой бой
05.12.2025, 05:22
Бокс
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
06.12.2025, 04:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем