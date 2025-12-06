Динамо посоветовали найти игрока, сильнее за Герреро, Бленуце, Пономаренко

Известный украинский эксперт и тренер Олег Федорчук оценил игру форвардов киевского «Динамо» – Владислава Бленуце, Матвея Пономаренко и Эдуардо Герреро:

– Бленуце получил возможность и мотивацию для себя показать всем, что это неправда (публикация российского контента – прим). Это должно было помочь ему. Я не увидел, чтобы эта ситуация повлияла на него, ведь Владислав просто показывал невнятную игру.

– Как вы считаете, справедливо ли винить в плохой игре только Бленуце, ведь «Динамо» в этом сезоне не показывает стабильную игру?

– Согласен, такое мнение тоже имеет право на существование, но были матчи, когда «Динамо» много атаковало и забивало.

– Кроме Бленуце есть еще Матвей Пономаренко и Эдуардо Герреро. Эти нападающие сильнее румынского игрока? Кто из них должен стать основным?

– Думаю, основным должен быть не Герреро, не Пономаренко, а кто-то другой. Матвей еще не дорос, а панамец не совсем нападающий. По-моему, ему лучше больше играть в оттяжке и последняя игра с СК «Полтава» показала, что Эдуардо тяжело на острие. У него нет такой резкости, чтобы он в завершающей стадии играл. Поэтому нужно искать еще кого-то, – считает Федорчук.

В нынешнем сезоне Пономаренко провел восемь матчей за первую команду, Бленуце сыграл десять поединков (один гол), а на счету Герреро – 21 игра (шесть забитых мячей).