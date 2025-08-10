Рикошет = 3 очка. Колос минимально обыграл Полесье

И снова этот тур подарил нам новые открытия: «Колос» впервые в истории противостояний с «Полесьем» одержал дебютную победу, обыграв соперника еще и на их поле.

Но если брать события до начала встречи, то Ротань почти полностью изменил состав, который разгромил в четверг «Пакш». С того матча со старта вышли только Михайличенко и Сарапий. Костышин же сделал 3 замены: вместо травмированного Бурды и перешедших в число запасных Гусола с Алефиренко, с первых минут вышли Понедельник, Велетень и Кане.

Со старта игры на футбольном поле наблюдалось много борьбы, где обе команды не собирались уступать. Конечно, были моменты у ворот как «Колоса», так и «Полесья», однако за весь тайм было всего два по-настоящему опасных момента. У «Полесья» Гонсалвеш пробивал из-за пределов штрафной, где Пахолюк отразил перед собой на Таллеса Косту, который с нескольких метров пробил выше цели. У «Колоса» свою возможность забивать имел Ррапай, но для гола после его удара не хватило нескольких сантиметров.

В начале второго тайма «Колос» неожиданно открыл счет. Все бы ничего, но обычная атака привела к взятию ворот. А началось все с того, что Кудрик вынес мяч на чужую половину поля, где Велетень подхватил «круглого», прорвался левым флангом, и прострелил в штрафную – там Таллес Коста пытаясь выбить сферу, срикошетил ее в штангу, после чего мяч отлетел к Климчуку, которому оставалось лишь переправить «кожаного» в пустые ворота.

После гола «волки» бросились спасать положение, однако большинство их подходов к чужим воротам ликвидировала защита «Колоса». Что интересно, то ковалевцы тоже не планировали засиживаться в собственных владениях, и иногда имели моменты увеличить счет. Однако если Ррапай и Козик пробили неточно, то Элиас несильно для Кудрика. У «Полесья» же свои моменты забивать упустили Назаренко (мимо ворот) и Гуцуляк (в руки вратарю), против которых гости играли очень плотно. Под конец игры хозяева начали бить издалека, однако на удар Сарапия среагировал Пахолюк, а в компенсированное время Бабенко пытался поразить в ворота, но и там мяч пролетел рядом со штангой.

В итоге, «Колос» одерживает вторую победу в двух поединках и первую над житомирским «Полесьям» в 170-м поединке в элитном дивизионе. Житомиряне же продолжат готовиться к ответному матчу в Венгрии.

Наши оценки:

«Полесье» (замены): Караман – 6,0, Кравченко – 6,0, Гуцуляк – 6,0, Филиппов – 5,5, Бабенко – 6,0

«Колос» (замены): Алефиренко – 6,0, Гусол – 5,5, Третьяков – 5,5, А. Красничи – б/о, Демченко – б/о

Украинская Премьер-лига. 2-й тур

«Полесье» - «Колос» - 0:1

Голы: Климчук, 47

Предупреждения: Понедельник, 11, Цуриков, 90+4

«Полесье»: Кудрик – Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Хадрой (Кравченко, 61) – Йосефи (Караман, 46), Мельниченко (Бабенко, 66), Таллес Коста – Гонсалвеш (Гуцуляк, 61), Назаренко, Гайдучик (Филиппов, 61)

«Колос»: Пахолюк – Цуріков, И. Красничи, Козик, Понедельник – Ррапай (А. Красничи, 82), Элиас, Гагнидзе (Демченко, 90+1) – Велетень (Гусол, 75), Кане (Алефиренко, 46), Климчук (Третьяков, 75)

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

Стадион: «Центральный» (Житомир)

Удары (в створ): 16 (4) – 10 (2)

Угловые: 2 – 4

Оффсайды: 3 – 0

ПОЛЕСЬЕ – КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 29°C