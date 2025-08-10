Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Полесье
10.08.2025 15:30 – FT 0 : 1
Колос Ковалевка
Англия
10 августа 2025, 20:09 | Обновлено 10 августа 2025, 20:15
РОТАНЬ: «Это поражение Полесья – на 100% моя ответственность»

Коуч житомирской команды прокомментировал неудачу в игре с Колосом

ФК Полесье. Руслан Ротань

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань дал комментарий после поражения в матче 2-го тура УПЛ против «Колоса» (0:1).

– Сегодня, наверное, ваш тренерский штаб получил много информации для размышлений. Какие проблемные места выявила эта игра?

– Да, безусловно. Я говорил ребятам, что мы должны доверять друг другу на 100%. Если ты сегодня в составе, то должен отдавать себя полностью. Я большой сторонник ротации, особенно когда есть серия из шести-семи матчей, которые истощают команду. Здесь важен профессионализм игроков и доверие тренера. Кто-то это показывает, кто-то нет – и от этого страдает команда.

Поэтому это поражение – на 100% моя ответственность. Можно было бы выпустить состав, который играл с «Пакшем», но даже если бы можно было вернуть время назад, я поступил бы так же. Мы должны смотреть в перспективу и учитывать состояние каждого игрока, чтобы избежать травм в следующих играх.

– Вы запрещаете своим игрокам жаловаться и сами этого не делаете. Но не повлияли ли на команду логистика и переезды?

– Не хочу и не буду жаловаться. Это наша судьба. Сейчас тяжело, прежде всего, ребятам на фронте. Нам же – да, тяжело с переездами и восстановлением, но сегодня на поле вышло много свежих игроков, которые должны были доказывать свою готовность. Погода жаркая, но характер и желание – обязательны. К сожалению, не все этого хотели. Жаль ребят, которые отдавались на 100%. И парадокс в том, что те, кто играл два дня назад, выглядели свежее, чем те, кто имел больше времени на отдых. Это говорит о недостатке характера и конкуренции. Все начинается с тренировок, и сегодня это было видно как на ладони.

– Что теперь? Играть одним составом на два фронта?

– Ни в коем случае. Я привык доверять футболистам. Есть игрок, который отдается на 100%, даже если что-то не получается – и есть тот, кому все равно на коллектив. Последних в команде не будет.

– Хочется закончить на позитивной ноте. Сегодня вам вручили награду лучшему тренеру прошлого сезона. Что она для вас значит?

– Очень приятно, но эта награда – заслуга не только моя. Это совместная работа игроков, тренерского штаба и руководства. Для меня это важно, но в то же время я понимаю: нужно ставить новые задачи, много работать, анализировать, расти и идти к новым целям. Эта награда – уже история.

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Колос Ковалевка).
