Премьер-лига
Полесье
10.08.2025 15:30 - : -
Колос Ковалевка
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 00:56 | Обновлено 10 августа 2025, 00:59
Полесье – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги

Фк Колос

В воскресенье, 10 августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Полесье» встретится с «Колосом». Матч пройдет в Житомире на стадионе «Центральный», игра начнется в 15:30.

«Полесье» начинает привыкать к графику проведения поединков на 2 фронта, когда сначала идут матчи еврокубков, а через два дня на третий уже приходится играть в национальном чемпионате. Так же само на прошлой неделе «волки» после победы над «Санта-Коломой» уверенно переиграли «Карпаты». На этой неделе история повторяется: подопечные ротаня разгромили «Пакш», а теперь готовятся в УПЛ завершить эту неделю на позитиве.

Для «Колоса», перед новым сезоном неплохо усилившегося на трансферном рынке, матч против «Кривбасса» оказался очень непростым, и это несмотря на то, что состав криворожцев покинули ведущие игроки. Однако все же «колоски» выдали неплохую игру и смогли переиграть своего оппонента, создав больше моментов у чужих ворот, чем их соперник. Теперь пришла очередь так же сыграть против «Полесья», с которым ковалевцы в прошлый раз сыграли вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Полесье
10 августа 2025 -
15:30
Колос Ковалевка
