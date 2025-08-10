Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Полесье
10.08.2025 15:30 - : -
Колос Ковалевка
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 01:19
63
0

Полесье – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Колоски» попытаются дать бой «волкам»

Фк Колос

Во втором туре украинской Премьер-Лиги сезона 2025-2026, в воскресенье, 10 августа, в Житомире встретятся «Полесье» и «Колос». Хозяева поля в стартовой игре сезона уверенно переиграли «Карпаты» и теперь будут принимать «Колос», который также взял три очка в первом туре.

Полесье

Согласитесь, насыщенным сейчас выглядит график матчей «Полесье», потому что житомиряне начали сезон гораздо раньше с поединка против андоррской «Санта-Коломы». А недавно «волкам» пришлось открывать сезон выступлениями в УПЛ, где в первой игре подопечные Ротаня уверенно переиграли «Карпаты», где сразу 3 игрока попали в сборную 1-го тура (Назаренко, Михайличенко и Гайдучик).

И сразу после этого «волки» уверенно обыграли венгерский «Пакш» в Лиге Конференций, где казалось, что после сложного поединка с андоррцами, с венграми будет играть намного сложнее, однако, как показала игра, Ротань и его команда выдали можно сказать лучший матч в еврокубках.

Теперь же, готовясь к ответному матчу, «Полесью» придется сыграть в рамках УПЛ против «Колоса», который доказал, что может играть на равных против любой команды.

Колос

«Колоски» также начали сезон с победы, обыграв «Кривбасс». Несмотря на то, что команда из Ковалевки взяла 3 очка, по-своему для Костышину и его подопечны игра вышла нервной. Команда по ходу матча нереализовала кучу моментов, которых хватило бы не только для уверенной победы, но и для разгрома, и при этом пропустила в компенсированное время, что добавило нервов и накала к поединку.

Сам же наставник выразил благодарность своим игрокам, особенно легионерам. К тому же кроме трех очков, в составе «Колоса» произошли знаковые события: для основного центрбека команды Никиты Бурды данная игра стала 100-ю в УПЛ, где ему еще и удалось отличиться голом, и свое представительство от «Колоса» в сборной тура получил Аринальдо Ррапай, отдавший 2 ассиста, которые принесли викторию.

На очереди уже поединок против житомирского «Полесья», поединки с которым даются «колоскам» очень сложно.

Статистика встреч

Между собой команды на официальном уровне сыграли 4 матча, где один раз победило «Полесье», и трижды была зафиксирована ничья. Разница мячей составляет 3-2 в пользу житомирян. Последний матч между этими командами завершился ничьей 1:1, где у «волков» голом отличился Эдуард Сарапий, а у «колосков» – Владислав Велетень.

Прогноз на противостояние

«Полесье» на своем примере чувствует, что такое играть на два фронта. Поэтому после поединка в еврокубках не исключительно, что Ротань прибегнет к ротации состава перед ответным матчем в Венгрии. «Колос» же подходит к поединку фактически без потерь, а потому и в этой встрече захочет испортить настроение «волкам». Но учитывая непростые очные поединки, нашим прогнозом будет обе команды забьют (нет).

Ориентировочные составы:

«Полесье»: Кудрик, Майсурадзе, Чоботенко, Виалле, Михайличенко, Бабенко, Йосефи, Таллес Коста, Назаренко, Гуцуляк, Филиппов

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Красничи, Бурда, Козик, Элиас, Демченко, Ррапай, Велетень, Третьяков, Алефиренко

Полесье
10 августа 2025 -
15:30
Колос Ковалевка
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
