  4. ФОТО. Президент УПЛ вручил Ротаню награду лучшего тренера лиги
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 17:03 | Обновлено 10 августа 2025, 17:23
ФОТО. Президент УПЛ вручил Ротаню награду лучшего тренера лиги

Коуч «Полесья» получил статуэтку от функционера

УПЛ. Евгений Дикий и Руслан Ротань

10 августа в 15:30 на «Центральном стадионе» в Житомире стартовал поединок второго тура Украинской Премьер-лиги между «Полесье» и «Колосом».

Перед стартом противостояния президент УПЛ Евгений Дикий вручил главному тренеру «Полесья» Руслану Ротаню награду лучшего коуча прошлого сезона.

Во время сезона 2024/25 Ротань руководил «Александрией», вместе с которой тренер финишировал на историческом, втором месте в национальной лиге.

Напомним, что «Полесье» во главе с Ротанем стартовал в новом сезоне УПЛ с победы над «Карпатами» (2:0).

