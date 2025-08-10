ФОТО. Президент УПЛ вручил Ротаню награду лучшего тренера лиги
Коуч «Полесья» получил статуэтку от функционера
10 августа в 15:30 на «Центральном стадионе» в Житомире стартовал поединок второго тура Украинской Премьер-лиги между «Полесье» и «Колосом».
Перед стартом противостояния президент УПЛ Евгений Дикий вручил главному тренеру «Полесья» Руслану Ротаню награду лучшего коуча прошлого сезона.
Во время сезона 2024/25 Ротань руководил «Александрией», вместе с которой тренер финишировал на историческом, втором месте в национальной лиге.
Напомним, что «Полесье» во главе с Ротанем стартовал в новом сезоне УПЛ с победы над «Карпатами» (2:0).
