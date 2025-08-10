Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дубль Камбьязо. Боруссия Д в спарринге уступила Ювентусу
Товарищеские матчи
Боруссия Д
10.08.2025 18:30 – FT 1 : 2
Ювентус
Германия
10 августа 2025, 20:41 | Обновлено 10 августа 2025, 20:46
Дубль Камбьязо. Боруссия Д в спарринге уступила Ювентусу

У хозяев поля отличился Максимилиан Байер

Getty Images/Global Images Ukraine

В товарищеском матче «Боруссия» Дортмунд дома уступила итальянскому «Ювентусу» со счетом 1:2.

Матч прошел на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, который вмещает более 81 тысячи зрителей.

У гостей дважды отличился Андреа Камбьязо. В конце второго тайма Максимилиан Байер забил гол для хозяев (1:2).

Товарищеский матч. 10 августа 2025

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Дортмунд (Германия) – Ювентус (Италия) – 1:2

Голы: Максимилиан Байер, 89 – Андреа Камбьязо, 16, 53

Ювентус Боруссия Дортмунд товарищеские матчи Андреа Камбьязо Максимилиан Байер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
