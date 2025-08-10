10.08.2025 18:30 – FT 1 : 2
Дубль Камбьязо. Боруссия Д в спарринге уступила Ювентусу
У хозяев поля отличился Максимилиан Байер
В товарищеском матче «Боруссия» Дортмунд дома уступила итальянскому «Ювентусу» со счетом 1:2.
Матч прошел на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, который вмещает более 81 тысячи зрителей.
У гостей дважды отличился Андреа Камбьязо. В конце второго тайма Максимилиан Байер забил гол для хозяев (1:2).
Товарищеский матч. 10 августа 2025
Дортмунд, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Дортмунд (Германия) – Ювентус (Италия) – 1:2
Голы: Максимилиан Байер, 89 – Андреа Камбьязо, 16, 53
