Дубль Камбьязо. Боруссия Д в спарринге уступила Ювентусу

В товарищеском матче «Боруссия» Дортмунд дома уступила итальянскому «Ювентусу» со счетом 1:2.

Матч прошел на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, который вмещает более 81 тысячи зрителей.

У гостей дважды отличился Андреа Камбьязо. В конце второго тайма Максимилиан Байер забил гол для хозяев (1:2).

Товарищеский матч. 10 августа 2025

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Дортмунд (Германия) – Ювентус (Италия) – 1:2

Голы: Максимилиан Байер, 89 – Андреа Камбьязо, 16, 53

