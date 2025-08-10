Боруссия Дортмунд – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 10 августа в 18:30 по Киеву
10 августа состоится товарищеский матч между командам Боруссия Дортмунд (Германия) и Ювентус (Италия).
Поединок состоится на стадионе Сигнал Идуна Парк в Дортмунде. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
Боруссия Д летом провела уже два спарринга: победа над ФК Зиген (8:1) и Лиллем (3:2).
Туринцы после клубного чемпионата мира сыграли только один контрольный матч – ничья с ФК Реджана (2:2).
Видеотрансляция матча будет доступна на клубном YouTube-канале Боруссии Д.
