10 августа состоится товарищеский матч между командам Боруссия Дортмунд (Германия) и Ювентус (Италия).

Поединок состоится на стадионе Сигнал Идуна Парк в Дортмунде. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Боруссия Д летом провела уже два спарринга: победа над ФК Зиген (8:1) и Лиллем (3:2).

Туринцы после клубного чемпионата мира сыграли только один контрольный матч – ничья с ФК Реджана (2:2).

Боруссия Дортмунд – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на клубном YouTube-канале Боруссии Д.