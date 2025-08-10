Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боруссия Дортмунд – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Боруссия Д
10.08.2025 18:30 - : -
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
10 августа 2025, 10:01 |
41
0

Боруссия Дортмунд – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 10 августа в 18:30 по Киеву

10 августа 2025, 10:01 |
41
0
Боруссия Дортмунд – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

10 августа состоится товарищеский матч между командам Боруссия Дортмунд (Германия) и Ювентус (Италия).

Поединок состоится на стадионе Сигнал Идуна Парк в Дортмунде. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Боруссия Д летом провела уже два спарринга: победа над ФК Зиген (8:1) и Лиллем (3:2).

Туринцы после клубного чемпионата мира сыграли только один контрольный матч – ничья с ФК Реджана (2:2).

Боруссия Дортмунд – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на клубном YouTube-канале Боруссии Д.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Барселона – Комо. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Боруссия Дортмунд – Ювентус. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Барселона – Комо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Боруссия Дортмунд Ювентус смотреть онлайн товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Футбол | 09 августа 2025, 19:22 6
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой

«Волки» победили со счетом 1:0

Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ
Футбол | 10 августа 2025, 10:42 0
Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ
Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ

Владлен Юрченко оказался ненужным «Металлисту 1925», но заинтересовал «Истанбулспор»

Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
Футбол | 09.08.2025, 11:33
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Центральный защитник Барселоны стал одноклубником Роналду
Футбол | 10.08.2025, 07:22
ОФИЦИАЛЬНО. Центральный защитник Барселоны стал одноклубником Роналду
ОФИЦИАЛЬНО. Центральный защитник Барселоны стал одноклубником Роналду
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
Баскетбол | 09.08.2025, 19:02
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эксперт: «Он совершил ошибку, которую Туран ему запомнит»
Эксперт: «Он совершил ошибку, которую Туран ему запомнит»
08.08.2025, 18:48
Футбол
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
08.08.2025, 15:53 58
Футбол
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
08.08.2025, 08:20 5
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
09.08.2025, 05:52
Бокс
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
08.08.2025, 09:55 3
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
09.08.2025, 02:49 1
Бокс
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
08.08.2025, 11:16 12
Футбол
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
09.08.2025, 02:48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем