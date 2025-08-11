Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Боруссия Д – Ювентус – 1:2. Два мяча Камбьязо. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Боруссия Д
10.08.2025 18:30 – FT 1 : 2
Ювентус
Германия
11 августа 2025, 16:18
0

Команды провели контрольный матч в Дортмунде

Боруссия Д – Ювентус – 1:2. Два мяча Камбьязо. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольные клубы немецкой Бундеслиги и итальянской Серии А продолжают подготовку к старту нового сезона. В воскресенье, 10 августа, «Боруссия» Дортмунд провела спарринг с «Ювентусом».

Игра закончилась победой итальянского клуба со счетом 2:1. У победителей оба мяча забил Андреа Камбьязо. За «Боруссию» в конце матча отличился Максимилиан Байер.

Товарищеский матч. 10 августа. Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Дортмунд (Германия) – Ювентус (Италия) – 1:2

Голы: Максимилиан Байер, 89 – Андреа Камбьязо, 16, 53

Видео голов и обзор матча

видео голов и обзор товарищеские матчи Ювентус Боруссия Дортмунд Андреа Камбьязо Максимилиан Байер
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
