Боруссия Д – Ювентус – 1:2. Два мяча Камбьязо. Видео голов и обзор матча
Команды провели контрольный матч в Дортмунде
Футбольные клубы немецкой Бундеслиги и итальянской Серии А продолжают подготовку к старту нового сезона. В воскресенье, 10 августа, «Боруссия» Дортмунд провела спарринг с «Ювентусом».
Игра закончилась победой итальянского клуба со счетом 2:1. У победителей оба мяча забил Андреа Камбьязо. За «Боруссию» в конце матча отличился Максимилиан Байер.
Товарищеский матч. 10 августа. Дортмунд, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Дортмунд (Германия) – Ювентус (Италия) – 1:2
Голы: Максимилиан Байер, 89 – Андреа Камбьязо, 16, 53
Видео голов и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Львовяне набрали первое очко, а донецкая команда допустила первую осечку
Определяемся с главными интригами розыгрыша испанского первенства 2025/26