Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боруссия Дортмунд – Ювентус. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Германия
10 августа 2025, 07:39 |
16
0

Боруссия Дортмунд – Ювентус. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 10 августа и начнется в 18:30 по Киеву

10 августа 2025, 07:39 |
16
0
Боруссия Дортмунд – Ювентус. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

10 августа на Сигнал Идуна Парк пройдет товарищеский матч, в котором Боруссия Дортмунд сыграет против Ювентуса. Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Боруссия Дортмунд

Команда оставила крайне противоречивое впечатление в 2023-2024 и ассоциируется скорее с яркими неудачами. То серебряную салатницу упускали из-за досадной осечки в последнем туре, то, выйдя в финал Лиги чемпионов, там проиграют без шансов Реалу. Но год назад сделали уж откровенно провальную ставку на своего же бывшего футболиста, Нури Шахина, что провалил практически все. Благо, что его преемник, Нико Ковач, наоборот, выжал максимум возможного. Он даже успел подняться с новыми подопечными на четвертое место в итоговой таблице и, значит, сохранил пропуск в Лигу чемпионов!

Лето для немцев прошло непривычно насыщенно - они играли на клубном чемпионате мира. И даже дошли там до четвертьфинала... Где снова был Реал и 2-3. В итоге контрольные поединки клуб начал проводить только в конце июля, и пока в них смотрелся неплохо.

Ювентус

Клуб в 2024-м году раздобыл кубок Италии и поднимался на третье место в Серии А. Тем не менее, с Аллегри досрочно расстались, а состав основательно обновили. Всем этим поставили руководить Тиаго Мотта, но насколько он удачно справился в Болонье, настолько же глобально провалился в Турине, не доработав и года.

Сменивший его Тудор успел выиграть спор у Ромы за четвертое место в Серии А и, значит, пропуск в Лигу чемпионов. И, несмотря на слухи о назначении Конте, получил полноценный тренерский контракт. Правда, на клубном чемпионате мира после этого он с итальянцами не впечатлил, проиграв и Манчестер Сити в группе, и Реалу на старте плей-офф. Да и трансферная активность не впечатляет, хотя, конечно, Дэвид с Де Грегорио и Жоао Марио свою пользу принесут.

Статистика личных встреч

Итальянцы выиграли шесть из десяти матчей при трех поражениях. Но крайний поединок, в 2015-м году, немцы закончили 2:0 в свою пользу.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару равной. Но подопечные Ковача играют дома - ставим на них с форой 0 (коэффициент - 1,89).

Прогноз Sport.ua
Боруссия Дортмунд
10.08.2025 -
18:30
Ювентус
Фора Борусси Д (0) 1.89 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Полесье – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кристал Пэлас – Ливерпуль. Прогноз на матч Суперкубка Англии 2025
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Боруссия Дортмунд Ювентус товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
Баскетбол | 09 августа 2025, 19:02 14
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию

Подопечные Багатскиса одержали победу в пре-квалификации чемпионата мира

Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
Футбол | 09 августа 2025, 09:42 10
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»

Главный тренер «сине-желтых» поделился мнением об игре полузащитника Георгия Судакова

Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Бокс | 09.08.2025, 07:35
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Женская сборная Украины U-20 по баскетболу уступила Словении
Баскетбол | 10.08.2025, 01:25
Женская сборная Украины U-20 по баскетболу уступила Словении
Женская сборная Украины U-20 по баскетболу уступила Словении
Четверо игроков не смогут помочь Черноморцу в ближайшем матче
Футбол | 10.08.2025, 06:41
Четверо игроков не смогут помочь Черноморцу в ближайшем матче
Четверо игроков не смогут помочь Черноморцу в ближайшем матче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
08.08.2025, 21:30 1
Футбол
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
09.08.2025, 06:30
Бокс
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
08.08.2025, 00:44 2
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
09.08.2025, 05:52
Бокс
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
08.08.2025, 14:33 3
Футбол
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
08.08.2025, 15:53 58
Футбол
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
09.08.2025, 00:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем