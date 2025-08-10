10 августа на Сигнал Идуна Парк пройдет товарищеский матч, в котором Боруссия Дортмунд сыграет против Ювентуса. Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Боруссия Дортмунд

Команда оставила крайне противоречивое впечатление в 2023-2024 и ассоциируется скорее с яркими неудачами. То серебряную салатницу упускали из-за досадной осечки в последнем туре, то, выйдя в финал Лиги чемпионов, там проиграют без шансов Реалу. Но год назад сделали уж откровенно провальную ставку на своего же бывшего футболиста, Нури Шахина, что провалил практически все. Благо, что его преемник, Нико Ковач, наоборот, выжал максимум возможного. Он даже успел подняться с новыми подопечными на четвертое место в итоговой таблице и, значит, сохранил пропуск в Лигу чемпионов!

Лето для немцев прошло непривычно насыщенно - они играли на клубном чемпионате мира. И даже дошли там до четвертьфинала... Где снова был Реал и 2-3. В итоге контрольные поединки клуб начал проводить только в конце июля, и пока в них смотрелся неплохо.

Ювентус

Клуб в 2024-м году раздобыл кубок Италии и поднимался на третье место в Серии А. Тем не менее, с Аллегри досрочно расстались, а состав основательно обновили. Всем этим поставили руководить Тиаго Мотта, но насколько он удачно справился в Болонье, настолько же глобально провалился в Турине, не доработав и года.

Сменивший его Тудор успел выиграть спор у Ромы за четвертое место в Серии А и, значит, пропуск в Лигу чемпионов. И, несмотря на слухи о назначении Конте, получил полноценный тренерский контракт. Правда, на клубном чемпионате мира после этого он с итальянцами не впечатлил, проиграв и Манчестер Сити в группе, и Реалу на старте плей-офф. Да и трансферная активность не впечатляет, хотя, конечно, Дэвид с Де Грегорио и Жоао Марио свою пользу принесут.

Статистика личных встреч

Итальянцы выиграли шесть из десяти матчей при трех поражениях. Но крайний поединок, в 2015-м году, немцы закончили 2:0 в свою пользу.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару равной. Но подопечные Ковача играют дома - ставим на них с форой 0 (коэффициент - 1,89).