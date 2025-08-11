Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дубли Фермина и Ямаля. Барселона разгромила Комо в предсезонном спарринге
Товарищеские матчи
Барселона
10.08.2025 22:00 – FT 5 : 0
Комо
Испания
11 августа 2025, 00:12 | Обновлено 11 августа 2025, 00:18
Дубли Фермина и Ямаля. Барселона разгромила Комо в предсезонном спарринге

Еще один гол каталонского клуба забил Рафинья

Getty Images/Global Images Ukraine. Фермин Лопес и Ламин Ямаль

Вечером 10 августа каталонская «Барселона» уверенно выиграла товарищеский матч против итальянского «Комо» (5:0).

Хозяева фактически решили судьбу встречи ещё в первом тайме, забив четыре мяча.

В первом тайме дубль оформил Фермин Лопес (21-я и 35-я минуты), ещё по голу добавили Рафинья (37-я минута) и Ламин Ямаль (42-я минута).

После перерыва «блауграна» сбавила темп, но всё же довела счёт до разгромного. На 49-й минуте Ямаль оформил дубль после передачи Феррана Торреса.

«Барселона» показала зрелищную игру и провела генеральную репетицию перед стартом сезона в Ла Лиге.

Товарищеский матч. 10 августа 2025

Барселона, стадион Йохана Кройфа

Барселона (Испания) – Комо (Италия) – 5:0

Голы: Фермин Лопес, 21, 35, Рафинья, 37, Ямаль, 42, 49

Видеозапись матча

Фотогалерея

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
