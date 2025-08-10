10 августа состоится товарищеский матч между командами Барселона (Испания) и Комо (Италия).

Поединок пройдет на стадионе Йохан Крой Арена. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Каталонцы во время предсезонной подготовки провели уже три спарринга: победы над Кобе (3:1), Сеулом (7:3), Тэгу (5:0).

Комо под руководством Сеска Фабрегаса летом сыграл четыре контрольных матча: виктории над Лиллем (3:2), Аль-Ахли (3:1), Аяксом (3:0), Бетисом (3:2).

Барселона – Комо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на клубном YouTube-канале Барселоны.