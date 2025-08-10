Барселона – Комо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 10 августа в 22:00 по Киеву
10 августа состоится товарищеский матч между командами Барселона (Испания) и Комо (Италия).
Поединок пройдет на стадионе Йохан Крой Арена. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Каталонцы во время предсезонной подготовки провели уже три спарринга: победы над Кобе (3:1), Сеулом (7:3), Тэгу (5:0).
Комо под руководством Сеска Фабрегаса летом сыграл четыре контрольных матча: виктории над Лиллем (3:2), Аль-Ахли (3:1), Аяксом (3:0), Бетисом (3:2).
Барселона – Комо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на клубном YouTube-канале Барселоны.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Багатскиса одержали победу в пре-квалификации чемпионата мира
Экс-игрок сборной Украины появился в составе ЛСТМ-536 и был удален за разговоры