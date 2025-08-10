Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Барселона
10.08.2025 22:00 - : -
Комо
Испания
Барселона – Комо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 10 августа в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

10 августа состоится товарищеский матч между командами Барселона (Испания) и Комо (Италия).

Поединок пройдет на стадионе Йохан Крой Арена. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Каталонцы во время предсезонной подготовки провели уже три спарринга: победы над Кобе (3:1), Сеулом (7:3), Тэгу (5:0).

Комо под руководством Сеска Фабрегаса летом сыграл четыре контрольных матча: виктории над Лиллем (3:2), Аль-Ахли (3:1), Аяксом (3:0), Бетисом (3:2).

Барселона – Комо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на клубном YouTube-канале Барселоны.

По теме:
Барселона – Комо. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Боруссия Дортмунд – Ювентус. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Боруссия Дортмунд – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
