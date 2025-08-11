Барселона – Комо – 5:0. Дубли Ямаля и Фермина. Видео голов и обзор матча

Футбольные клубы Ла Лиги и итальянской Серии А продолжают подготовку к старту нового сезона. В воскресенье, 10 августа, «Барселона» сыграла контрольный матч с «Комо».

«Комо» в летнее межсезонье проводит активную трансферную политику. Команда Сеска Фабрегаса готовиться дать бой лидерам Серии А.

Но пока «Комо» к серьезным битвам не готов. Команда проиграла «Барселоне», получив четыре мяча еще в первом тайме.

В составе «Барселоны» по дублю оформили Ламин Ямаль и Фермин Лопес. Еще один мяч забил Рафинья.

Товарищеский матч. 10 августа. Барселона, стадион Йохана Кройфа

Барселона (Испания) – Комо (Италия) – 5:0

Голы: Фермин Лопес, 21, 35, Рафинья, 37, Ямаль, 42, 49

Видео голов и обзор матча