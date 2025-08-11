Барселона – Комо – 5:0. Дубли Ямаля и Фермина. Видео голов и обзор матча
Чемпион Испании разгромил команду Сеска Фабрегаса
Футбольные клубы Ла Лиги и итальянской Серии А продолжают подготовку к старту нового сезона. В воскресенье, 10 августа, «Барселона» сыграла контрольный матч с «Комо».
«Комо» в летнее межсезонье проводит активную трансферную политику. Команда Сеска Фабрегаса готовиться дать бой лидерам Серии А.
Но пока «Комо» к серьезным битвам не готов. Команда проиграла «Барселоне», получив четыре мяча еще в первом тайме.
В составе «Барселоны» по дублю оформили Ламин Ямаль и Фермин Лопес. Еще один мяч забил Рафинья.
Товарищеский матч. 10 августа. Барселона, стадион Йохана Кройфа
Барселона (Испания) – Комо (Италия) – 5:0
Голы: Фермин Лопес, 21, 35, Рафинья, 37, Ямаль, 42, 49
Видео голов и обзор матча
