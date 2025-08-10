Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Барселона – Комо. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 10 августа в 22:00 по Киеву

Барселона – Комо. Прогноз и анонс на товарищеский матч
10 августа на Эстади Йоханн Кройфф пройдет товарищеский матч, в котором Барселона сыграет против Комо. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда в 2024-м году была разочарованием - ни одного трофея за сезон и мутное увольнение Хави, своей же легенды. Еще и ставку сделали на Флика, что за пределами родной Германии толком не работал и в сборной своей страны провалился. Новичков было мало, регистрировали каждого со скрипом, а потом и основной вратарь, Тер Штеген, сломался до лета. При всех таких вводных у Ханси получился прекрасный сезон. Он вполне мог стать великим, но в Лиге чемпионов была осечка с Интером. А вот на внутренней арене у Реала отобрали все без исключения трофеи!

Летом нашли возможность подписать Рашфорда, хотя хотели больше Нико Уильямса. А вот вратарей сейчас уже и перебор, и нужно бы этот гордиев узел развязать, продолжив разгрузку состава. Пока на сборах были только победы, но и начинали каталонцы с турне на Дальний Восток.

Комо

Клуб представляет из себя амбициозный проект. Он год назад после очень долгой паузы вернулся в Серию А. В перспективы там футболистов не особенно верили, ведь подобралось сочетание из неопытного тренера в лице Сеска и коллектива с акцентом на футболистов пусть и звездных, но прошедших пик - Варан из-за очередной травмы толком и не сыграл ни разу. Но в итоге вышло всех приятно удивить: новичок с 13 победами и 49 очками замкнул топ-10.

Впереди - пресловутый второй год, который части для таких команд становится роковым. Не удивительно, что тут пытаются укрепить состав, и, кстати, берут уже не только и не столько ветеранов. Так, за 25-летнего Кюна Селтику отдали 20 миллионов. Кстати, сюда перебирается и Пенья, что может заменить Пепе Рейну.

Статистика личных встреч

Это будет первым очным матчем, хотя связи есть, чего стоит Сеск.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в итальянцев. Они банально ниже по всем показателям - ставим на то, что Ямаль и компания выиграют с форой -1,5 (коэффициент - 1,95).

По теме:
Кристал Пэлас – Ливерпуль. Прогноз на матч Суперкубка Англии 2025
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Орландо Сити – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS
Барселона Комо товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы прогнозы прогнозы на футбол Ламин Ямаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
