Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ

Турецкий «Истанбулспор» интересуется украинским полузащитником харьковского «Металлиста 1925» Владленом Юрченко, сообщает местный журналист Фуркан Чичи.

По информации источника, клуб второго дивизиона Турции уже сделал официальное предложение 31-летнему футболисту, который оказался ненужным новому главному тренеру харьковчан Младену Бартуловичу.

В сезоне 2024/25 Владлен Юрченко провел 30 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что переход Владлена Юрченко в луганскую «Зарю» может сорваться.