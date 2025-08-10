Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Италия
10 августа 2025, 23:22 | Обновлено 10 августа 2025, 23:29
Александр – приоритет для «Наполи»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.

По информации итальянских СМИ, украинца хочет купить «Наполи». В трансфере заинтересован наставник Антонио Конте. Ожидается, что трансферная стоимость футболиста составит 10 миллионов фунтов стерлингов, но «Арсенал» может согласиться снизить цифру из-за того, что у украинца заканчивается контракт.

В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.

Александр Зинченко
Дмитрий Олейник Источник
