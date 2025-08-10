Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Александр – приоритет для «Наполи»
Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.
По информации итальянских СМИ, украинца хочет купить «Наполи». В трансфере заинтересован наставник Антонио Конте. Ожидается, что трансферная стоимость футболиста составит 10 миллионов фунтов стерлингов, но «Арсенал» может согласиться снизить цифру из-за того, что у украинца заканчивается контракт.
В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мирослав Ступар разобрал работу рефери Балакина
«Колоски» благодаря голу Климчука одержали первую в истории победу над «волками»