Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.

По информации итальянских СМИ, украинца хочет купить «Наполи». В трансфере заинтересован наставник Антонио Конте. Ожидается, что трансферная стоимость футболиста составит 10 миллионов фунтов стерлингов, но «Арсенал» может согласиться снизить цифру из-за того, что у украинца заканчивается контракт.

В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.