Италия
05 декабря 2025, 11:56 | Обновлено 05 декабря 2025, 11:59
30
0

Интер является самой возрастной командой Серии А в сезоне 2025/26

Парма, напротив, имеет самый молодой средний возраст команды

30
0
Getty Images/Global Images Ukraine

Интер является самой возрастной командой текущего сезона итальянской Серии А. Средний возраст игроков нероадзури – 28.7 лет.

Самым молодым составом обладает Парма – 24.6 лет.

Тот же Интер, а также Наполи, отличились самым старшим средним возрастом стартовой 11 в конкретном матче чемпионата. Миланцы в 3-м туре, а неаполитанцы во 2-м выставили стартовый состав со средним возрастом футболистов 30.9 лет.

Парма в 5-м и Кальяри в 8-м турах сыграли самой молодой одиннадцатой – 23.9 лет.

Средний возраст игроков команд Серии А сезона 2025/26

  • 28.7 – Интер
  • 28.2 – Лацио
  • 28.0 – Наполи
  • 27.8 – Кремонезе
  • 27.1 – Болонья
  • 26.9 – Аталанта
  • 26.9 – Ювентус
  • 26.8 – Комо
  • 26.6 – Милан
  • 26.5 – Торино
  • 26.2 – Дженоа
  • 26.0 – Рома
  • 25.9 – Пиза
  • 25.8 – Фиорентина
  • 25.8 – Верона
  • 25.7 – Кальяри
  • 25.7 – Сассуоло
  • 25.7 – Удинезе
  • 25.1 – Лечче
  • 24.6 – Парма
По теме:
Влахович прооперирован: сколько времени займет реабилитация?
Лацио – Милан – 1:0. Россонери выбили из Кубка Италии. Видео гола и обзор
Дзакканьи помог Лацио одолеть Милан и пробиться в 1/4 финала Кубка Италии
статистика чемпионат Италии по футболу Серия A Интер Милан Лацио Наполи Кремонезе Болонья Аталанта Ювентус Комо Милан Торино Дженоа Рома Рим Пиза Фиорентина Верона Кальяри Сассуоло Удинезе Лечче Парма
Сергей Турчак Источник: Instagram
