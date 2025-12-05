Интер является самой возрастной командой Серии А в сезоне 2025/26
Парма, напротив, имеет самый молодой средний возраст команды
Интер является самой возрастной командой текущего сезона итальянской Серии А. Средний возраст игроков нероадзури – 28.7 лет.
Самым молодым составом обладает Парма – 24.6 лет.
Тот же Интер, а также Наполи, отличились самым старшим средним возрастом стартовой 11 в конкретном матче чемпионата. Миланцы в 3-м туре, а неаполитанцы во 2-м выставили стартовый состав со средним возрастом футболистов 30.9 лет.
Парма в 5-м и Кальяри в 8-м турах сыграли самой молодой одиннадцатой – 23.9 лет.
Средний возраст игроков команд Серии А сезона 2025/26
- 28.7 – Интер
- 28.2 – Лацио
- 28.0 – Наполи
- 27.8 – Кремонезе
- 27.1 – Болонья
- 26.9 – Аталанта
- 26.9 – Ювентус
- 26.8 – Комо
- 26.6 – Милан
- 26.5 – Торино
- 26.2 – Дженоа
- 26.0 – Рома
- 25.9 – Пиза
- 25.8 – Фиорентина
- 25.8 – Верона
- 25.7 – Кальяри
- 25.7 – Сассуоло
- 25.7 – Удинезе
- 25.1 – Лечче
- 24.6 – Парма
