Интер является самой возрастной командой Серии А в сезоне 2025/26

Интер является самой возрастной командой текущего сезона итальянской Серии А. Средний возраст игроков нероадзури – 28.7 лет.

Самым молодым составом обладает Парма – 24.6 лет.

Тот же Интер, а также Наполи, отличились самым старшим средним возрастом стартовой 11 в конкретном матче чемпионата. Миланцы в 3-м туре, а неаполитанцы во 2-м выставили стартовый состав со средним возрастом футболистов 30.9 лет.

Парма в 5-м и Кальяри в 8-м турах сыграли самой молодой одиннадцатой – 23.9 лет.

Средний возраст игроков команд Серии А сезона 2025/26