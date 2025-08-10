Все уже решено. Забарный прилетел в Париж для подписания контракта с ПСЖ
О приезде Ильи в столицу Франции сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо
22-летний украинский центральный защитник Илья Забарный прилетел в Париж для подписания контракт с французским ПСЖ.
Об этом сообщил авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо:
«Илья Забарный только что приземлился в Париже, чтобы присоединиться к ПСЖ из Борнмута. Вчера клубы подписали все контракты».
По информации Романо, ПСЖ, которые является действующим чемпионом Лиги 1 и обладателем трофея Лиги чемпионов, отдаст за Забарного 67 миллионов евро с учетом бонусов.
Соглашение будет подписано на пять лет. Илья будет зарабатывать в ПСЖ около 4.5 миллионов евро за сезон.
В кампании 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне в составе вишен, отличившись 1 голевой передачей.
❤️💙🇺🇦 Ilya Zabarnyi has just landed in Paris to join PSG from Bournemouth, all signed between clubs yesterday.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2025
