Все уже решено. Забарный прилетел в Париж для подписания контракта с ПСЖ

22-летний украинский центральный защитник Илья Забарный прилетел в Париж для подписания контракт с французским ПСЖ.

Об этом сообщил авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо:

«Илья Забарный только что приземлился в Париже, чтобы присоединиться к ПСЖ из Борнмута. Вчера клубы подписали все контракты».

По информации Романо, ПСЖ, которые является действующим чемпионом Лиги 1 и обладателем трофея Лиги чемпионов, отдаст за Забарного 67 миллионов евро с учетом бонусов.

Соглашение будет подписано на пять лет. Илья будет зарабатывать в ПСЖ около 4.5 миллионов евро за сезон.

В кампании 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне в составе вишен, отличившись 1 голевой передачей.