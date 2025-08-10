Забарный – в ПСЖ. Мнение экс-игрока национальной команды Украины

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
10 августа 2025, 09:53 | Обновлено 10 августа 2025, 09:54
Сергей Дирявка – о потенциальном переходе защитника сборной Украины в ряды лучшей команды Европы

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Главной темой последних дней, возможно, даже месяца, есть переход украинского защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного во французский «ПСЖ». Официальной информации о подписании контракта еще не было, хотя все может произойти в любой момент.

Сайт Sport.ua попросил высказаться специалистов по поводу переходы игрока сборной Украины в лучший на данный момент клуб Европы. В частности, также бывший защитник нашей национальной команды Сергей Дирявка сказал, что тщательно следит за Забарным с 18-ти лет и он является его поклонником.

– Когда только Забарный в 18-летнем возрасте начал играть за первую команду «Динамо», я сразу сказал, что это будет хороший актив клуба, – сказал Дирявка. – Меня поразило, насколько безболезненно Илья вошел во взрослый футбол. Для меня, как для бывшего центрального защитника, в действиях футболистов этого амплуа очень важно несколько факторов: спокойствие, как игрок обращается с мячом и как реагирует на ситуацию, когда мячом владеет нападающий соперника. Забарный – это Вирджил ван Дейк украинского футбола.

А что касается перехода Забарного в «ПСЖ», то уже сейчас можно сказать, что перед Ильей будут стоять другие задачи. Французы действуют с позиции силы, они доминируют на поле, поэтому украинец в такой игре будет себя чувствовать, как рыба в воде. Забарному важно как можно быстрее принять принципы работы Луиса Энрике и адаптироваться к новому чемпионату. Когда команда часто действуют первым номером, нужно хорошо работать на пространстве.

Если подытожить сказанное, то я очень рад за Забарного. Он сделать большой шаг вперед в своей карьере. Илья своей игрой заслужил приглашение от лучшей команды Европы. Я уверен, что этот защитник еще не на пике своего развития. Знаю, что он профессионально относиться к футболу и к своей работе, поэтому впереди его ждет яркая карьера, лишь бы только травмы обходили стороной. Я его поклонник (улыбается).

По теме:
Юрий КОПЫНА: «Это не тот дебютный матч, которого я ожидал»
Был конфликт? Известно, как в Борнмуте приняли решение Забарного уйти в ПСЖ
Спарринги, 9 августа. Матч Emirates Cup, ассист Цыганкова, травма Миколенко
Илья Забарный Борнмут ПСЖ Луис Энрике сборная Украины по футболу Сергей Дирявка Динамо Киев Вирджил ван Дейк статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
