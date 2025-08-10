Забарный – в ПСЖ. Мнение экс-игрока национальной команды Украины

Главной темой последних дней, возможно, даже месяца, есть переход украинского защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного во французский «ПСЖ». Официальной информации о подписании контракта еще не было, хотя все может произойти в любой момент.

Сайт Sport.ua попросил высказаться специалистов по поводу переходы игрока сборной Украины в лучший на данный момент клуб Европы. В частности, также бывший защитник нашей национальной команды Сергей Дирявка сказал, что тщательно следит за Забарным с 18-ти лет и он является его поклонником.

– Когда только Забарный в 18-летнем возрасте начал играть за первую команду «Динамо», я сразу сказал, что это будет хороший актив клуба, – сказал Дирявка. – Меня поразило, насколько безболезненно Илья вошел во взрослый футбол. Для меня, как для бывшего центрального защитника, в действиях футболистов этого амплуа очень важно несколько факторов: спокойствие, как игрок обращается с мячом и как реагирует на ситуацию, когда мячом владеет нападающий соперника. Забарный – это Вирджил ван Дейк украинского футбола.

А что касается перехода Забарного в «ПСЖ», то уже сейчас можно сказать, что перед Ильей будут стоять другие задачи. Французы действуют с позиции силы, они доминируют на поле, поэтому украинец в такой игре будет себя чувствовать, как рыба в воде. Забарному важно как можно быстрее принять принципы работы Луиса Энрике и адаптироваться к новому чемпионату. Когда команда часто действуют первым номером, нужно хорошо работать на пространстве.

Если подытожить сказанное, то я очень рад за Забарного. Он сделать большой шаг вперед в своей карьере. Илья своей игрой заслужил приглашение от лучшей команды Европы. Я уверен, что этот защитник еще не на пике своего развития. Знаю, что он профессионально относиться к футболу и к своей работе, поэтому впереди его ждет яркая карьера, лишь бы только травмы обходили стороной. Я его поклонник (улыбается).