Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 11:29 | Обновлено 05 декабря 2025, 11:41
0

Известен первый соперник Динамо на тренировочных сборах в Турции

Подопечные Игоря Костюка сыграют против «Зимбру», который выступает в чемпионате Молдовы

ФК Динамо Киев

29 января 2026 года киевское «Динамо» проведет товарищеский матч против «Зимбру», который выступает в чемпионате Молдовы. Об этом сообщил Media Sport.

Представитель Украинской Прнемьер-лиги пока не сообщал никакой информации о будущих соперниках, однако ожидается, что подопечные Игоря Костюка проведут учебно-тренировочный сбор в Турции.

В 2025 году «бело-синим» осталось провести еще четыре матча: против «Кудровки» (6 декабря) и ровенского «Вереса» (14 декабря) в чемпионате Украины, а также сыграть против итальянской «Фиорентины» (11 декабря) и армянского «Ноа» в Лиге конференций.

Отпуск динамовцев начнется 19 декабря и продлится около месяца.

После 14 сыгранных туров подопечные Игоря Костюка набрали 20 баллов и занимают седьмую позицию в турнирной таблице. В Лиге конференций «бело-синие» разместились на 27-й позиции, имея в своем активе три очка.

