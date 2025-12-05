Известен первый соперник Динамо на тренировочных сборах в Турции
Подопечные Игоря Костюка сыграют против «Зимбру», который выступает в чемпионате Молдовы
29 января 2026 года киевское «Динамо» проведет товарищеский матч против «Зимбру», который выступает в чемпионате Молдовы. Об этом сообщил Media Sport.
Представитель Украинской Прнемьер-лиги пока не сообщал никакой информации о будущих соперниках, однако ожидается, что подопечные Игоря Костюка проведут учебно-тренировочный сбор в Турции.
В 2025 году «бело-синим» осталось провести еще четыре матча: против «Кудровки» (6 декабря) и ровенского «Вереса» (14 декабря) в чемпионате Украины, а также сыграть против итальянской «Фиорентины» (11 декабря) и армянского «Ноа» в Лиге конференций.
Отпуск динамовцев начнется 19 декабря и продлится около месяца.
После 14 сыгранных туров подопечные Игоря Костюка набрали 20 баллов и занимают седьмую позицию в турнирной таблице. В Лиге конференций «бело-синие» разместились на 27-й позиции, имея в своем активе три очка.
