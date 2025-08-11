10 августа итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что украинский центрбек Илья Забарный прилетел в Париж.

В ближайшее время Забарный подпишет контракт с ПСЖ и покинул английский Борнмут. Соглашение будет рассчитано на пять лет, зарплата украинца составит около 4.5 млн евро за сезон.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В сети появилось фото, как Забарный вместе со своей женой Ангелиной заселяется в парижский отель.

В кампании 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне в составе вишен, отличившись 1 голевой передачей.

ФОТО. Забарный вместе с женой заселился в парижский отель