Не впечатлил тренера. Топового украинского легионера отправляют в аренду

Украинский вратарь Георгий Бущан может покинуть саудовский «Аль-Шабаб» летом, сообщает издание Okaz.

По информации источника, клуб Про-лиги уже получил предложение о сезонной аренде 31-летнего футболиста. Вероятно, «Аль-Шабаб» отпустит голкипера, ведь новый главный тренер команды Иманол Альгуасиль хочет привлекать к игре только футболистов с большим опытом и значительными достижениями.

Георгий Бущан присоединился к «Аль-Шабабу» зимой 2025 года и за это время успел провести 12 матчей в составе клуба, пропустив 24 гола.

Ранее сообщалось, что Георгием Бущаном интересуется «Ницца».