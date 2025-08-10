Шахтер договорился о трансфере бразильского вингера. Фабрицио подтвердил

Донецкий «Шахтёр» достиг соглашения в переговорах с бразильским «Сан-Паулу» по поводу трансфера вингера Лукаса Феррейры.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, стороны договорились о переходе игрока за 10 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде бонусов, если украинский клуб выйдет в Лигу чемпионов.

Также в контракте прописан пункт о 10% от суммы следующей продажи.

Лукас уже 11 августа пройдёт медосмотр в новой команде.

За основную команду «Сан-Паулу» Лукас Феррейра провел 23 матча во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом и одним ассистом.

Ранее донецкий клуб отпустил своего защитника в другой клуб УПЛ.