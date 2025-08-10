Шахтер договорился о трансфере бразильского вингера. Фабрицио подтвердил
Лукас Феррейра в ближайшее время пройдет медицинское обследование
Донецкий «Шахтёр» достиг соглашения в переговорах с бразильским «Сан-Паулу» по поводу трансфера вингера Лукаса Феррейры.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, стороны договорились о переходе игрока за 10 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде бонусов, если украинский клуб выйдет в Лигу чемпионов.
Также в контракте прописан пункт о 10% от суммы следующей продажи.
Лукас уже 11 августа пройдёт медосмотр в новой команде.
За основную команду «Сан-Паулу» Лукас Феррейра провел 23 матча во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом и одним ассистом.
Ранее донецкий клуб отпустил своего защитника в другой клуб УПЛ.
🚨🟠⚫️ Shakhtar Donetsk agree deal to sign Brazilian LW Lucas Ferreira (2006) from São Paulo, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2025
€10m fixed fee plus €2m add-ons if Shakhtar qualify to UCL, plus 10% sell-on clause.
Medical on Monday. pic.twitter.com/QdrMkStmFR
налічується 15 легіонерів, із них 10 бразильців.
тепер буде16 легів і 11 бразильців.
- - - - -
За видатні заслуги
терміново мінімум 5 гравцям-легіонерам клубу
треба прийняти ще одне громадянство!!!
Вже таке колись було...