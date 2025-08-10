Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер договорился о трансфере бразильского вингера. Фабрицио подтвердил
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 17:49 | Обновлено 10 августа 2025, 18:31
1734
7

Шахтер договорился о трансфере бразильского вингера. Фабрицио подтвердил

Лукас Феррейра в ближайшее время пройдет медицинское обследование

10 августа 2025, 17:49 | Обновлено 10 августа 2025, 18:31
1734
7
Шахтер договорился о трансфере бразильского вингера. Фабрицио подтвердил
Twitter. Лукас Феррейра

Донецкий «Шахтёр» достиг соглашения в переговорах с бразильским «Сан-Паулу» по поводу трансфера вингера Лукаса Феррейры.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, стороны договорились о переходе игрока за 10 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде бонусов, если украинский клуб выйдет в Лигу чемпионов.

Также в контракте прописан пункт о 10% от суммы следующей продажи.

Лукас уже 11 августа пройдёт медосмотр в новой команде.

За основную команду «Сан-Паулу» Лукас Феррейра провел 23 матча во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом и одним ассистом.

Ранее донецкий клуб отпустил своего защитника в другой клуб УПЛ.

Сан-Паулу трансферы Шахтер Донецк трансферы УПЛ Лукас Феррейра чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Бразилии по футболу
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(11)
Alexander Киев
Фєйк!!! Легіонери в Україну не поїдуть! (с) Суркіс 
Ответить
+3
New Zealander
До речі у нього не бразильський ріст (1.87)
Ответить
+1
New Zealander
Дуже добре. Особливо зараз коли є травмовані 
Ответить
+1
Голы Мадяра
Ждём в Великом Шахтёре
Ответить
+1
Андрей⚒️
Отличный трансфер   
Ответить
+1
Умник
Когда наши это- легионеры в клубе
Ответить
-1
Burevestnik
Зараз на офіційному сайті ФК "Шахтар"
налічується 15 легіонерів, із них 10 бразильців.
тепер буде16 легів і 11 бразильців.
 
- - - - -
За видатні заслуги 
терміново мінімум 5 гравцям-легіонерам клубу
треба прийняти ще одне громадянство!!!
  Вже таке колись було...
Ответить
-2
