Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Марта не выйдет на поединок 1/16 финала против Иги
Вторая ракетка Украины Марта Костюк снялась с хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.
11 августа украинка должна была сыграть против третьей ракетки мира Иги Свентек из Польши.
На прошлой неделе Костюк добралась до четвертьфинала тысячника в Монреале, где не сумела доиграть поединок против Елены Рыбакиной. Марта отказалась продолжать борьбу при счете 1:6, 1:2 из-за травмы запястья.
На старте Цинциннати Костюк разгромила Татьяну Марию 6:0, 6:1 и играла с перевязанным запястьем.
Ига в четвертом круге поборется против победительницы противостояния Сорана Кырстя - Юань Юэ. В 1/64 финала Свентек справилась с Анастасией Потаповой.
Marta Kostyuk has withdrawn from the singles main draw due to a right wrist injury. Iga Swiatek advances via walkover.— Cincinnati Open (@CincyTennis) August 10, 2025
