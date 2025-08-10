Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
10 августа 2025, 21:29
Марта не выйдет на поединок 1/16 финала против Иги

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк снялась с хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

11 августа украинка должна была сыграть против третьей ракетки мира Иги Свентек из Польши.

На прошлой неделе Костюк добралась до четвертьфинала тысячника в Монреале, где не сумела доиграть поединок против Елены Рыбакиной. Марта отказалась продолжать борьбу при счете 1:6, 1:2 из-за травмы запястья.

На старте Цинциннати Костюк разгромила Татьяну Марию 6:0, 6:1 и играла с перевязанным запястьем.

Ига в четвертом круге поборется против победительницы противостояния Сорана Кырстя - Юань Юэ. В 1/64 финала Свентек справилась с Анастасией Потаповой.

Марта Костюк Ига Свёнтек WTA Цинциннати Татьяна Мария Анастасия Потапова
