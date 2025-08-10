Дубль Роналду не помог. Аль-Наср уступил Альмерии

В воскресенье, 10 августа, проходил товарищеский матч между «Альмерией» и «Аль-Насром».

Встречу принимал «Альмерия Стэдиум» в Альмерие. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по киевскому времени.

Представитель чемпионата Саудовской Аравии уступил со счетом 3:2, дубль на счету португальского форварда Криштиану Роналду. Также в составе «Аль-Насра» дебютировал Иньиго Мартинес.

Товарищеский матч

Альмерия – Аль-Наср – 3:2

Голы: Аррибас. 6, Эмбарба, 43, 61 – Роналду, 17, 39 (пенальти)

