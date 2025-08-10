Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Альмерия
10.08.2025 20:00 – FT 3 : 2
Аль-Наср Эр-Рияд
Товарищеские матчи
Дубль Роналду не помог. Аль-Наср уступил Альмерии

Также в составе клуба из Саудовской Аравии дебютировал Иньиго Мартинес

ФК Аль-Наср

В воскресенье, 10 августа, проходил товарищеский матч между «Альмерией» и «Аль-Насром».

Встречу принимал «Альмерия Стэдиум» в Альмерие. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Представитель чемпионата Саудовской Аравии уступил со счетом 3:2, дубль на счету португальского форварда Криштиану Роналду. Также в составе «Аль-Насра» дебютировал Иньиго Мартинес.

Товарищеский матч

Альмерия – Аль-Наср – 3:2

Голы: Аррибас. 6, Эмбарба, 43, 61 – Роналду, 17, 39 (пенальти)

Фото матча:

По теме:
ВИДЕО. Как Роналду отличился дублем в ворота Альмерии
Дубль Камбьязо. Боруссия Д в спарринге уступила Ювентусу
Испорченный дебют Модрича. Челси в товарищеском матче разгромил Милан
Альмерия товарищеские матчи Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Иньиго Мартинес
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
