Дубль Роналду не помог. Аль-Наср уступил Альмерии
Также в составе клуба из Саудовской Аравии дебютировал Иньиго Мартинес
В воскресенье, 10 августа, проходил товарищеский матч между «Альмерией» и «Аль-Насром».
Встречу принимал «Альмерия Стэдиум» в Альмерие. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Представитель чемпионата Саудовской Аравии уступил со счетом 3:2, дубль на счету португальского форварда Криштиану Роналду. Также в составе «Аль-Насра» дебютировал Иньиго Мартинес.
Товарищеский матч
Альмерия – Аль-Наср – 3:2
Голы: Аррибас. 6, Эмбарба, 43, 61 – Роналду, 17, 39 (пенальти)
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Есть вариант, что россиянин останется в Париже
Диего Паласиос ближайший сезон проведет к украинском клубе