Альмерия – Аль-Наср – 3:2. Как забивал Роналду. Видео голов и обзор матча
Дубль Криштиану Роналду не помог его клубу избежать поражения
Футбольные клубы продолжают подготовку к старту нового сезона. В воскресенье, 10 августа, «Альмерия» провела товарищеский матч с клубом «Аль-Наср».
«Альмерия» открыла счет на 6-й минуте матча. Но затем дубль оформил Криштиану Роналду. Второй мяч португальский форвард забил с пенальти.
Хозяева отыгрались перед перерывом. А во втором тайме вырвали победу. Решающий гол забил Адриан Эмбарба.
Товарищеский матч. 10 августа. Альмерия, «Альмерия Стэдиум»
Альмерия – Аль-Наср – 3:2
Голы: Аррибас. 6, Эмбарба, 43, 61 – Роналду, 17, 39 (пенальти)
Видео голов и обзор матча
