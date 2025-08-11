Альмерия – Аль-Наср – 3:2. Как забивал Роналду. Видео голов и обзор матча

Футбольные клубы продолжают подготовку к старту нового сезона. В воскресенье, 10 августа, «Альмерия» провела товарищеский матч с клубом «Аль-Наср».

«Альмерия» открыла счет на 6-й минуте матча. Но затем дубль оформил Криштиану Роналду. Второй мяч португальский форвард забил с пенальти.

Хозяева отыгрались перед перерывом. А во втором тайме вырвали победу. Решающий гол забил Адриан Эмбарба.

Товарищеский матч. 10 августа. Альмерия, «Альмерия Стэдиум»

Альмерия – Аль-Наср – 3:2

Голы: Аррибас. 6, Эмбарба, 43, 61 – Роналду, 17, 39 (пенальти)

Видео голов и обзор матча