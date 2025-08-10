В воскресенье, 10 августа, проходит товарищеский матч между «Альмерией» и «Аль-Насром».

Встречу принимает «Альмерия Стэдиум» в Альмерие. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Португальский форвард гостей Криштиану Роналду отличился дублем: на 17-й минуте забил с игры, на 39-й – с пенальти. После первого тайма счет на табло – 2:2.

❗️ ВИДЕО. Как Роналду отличился дублем в ворота Альмерии