ВИДЕО. Как Роналду отличился дублем в ворота Альмерии
Легендарный португалец отличился двумя голами
10 августа 2025, 20:47 |
В воскресенье, 10 августа, проходит товарищеский матч между «Альмерией» и «Аль-Насром».
Встречу принимает «Альмерия Стэдиум» в Альмерие. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по киевскому времени.
Португальский форвард гостей Криштиану Роналду отличился дублем: на 17-й минуте забил с игры, на 39-й – с пенальти. После первого тайма счет на табло – 2:2.
