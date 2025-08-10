Хейт итальянских СМИ в адрес Довбика несправедлив. Слова о позоре – стыд

Украинский центрфорвард Артем Довбик еще до завершения лета, очевидно, сменит клуб. В его «Роме», которая в августе минувшего года заплатила 30,5 миллионов евро «Жироне» за право подписать с нападающим сборной Украины полноценный контракт, в межсезонье происходят существенные перемены, буквально вынуждающие Артема рассмотреть вариант с уходом. Прежде всего, у «волков» поменялся главный тренер. Если Даниэле Де Росси, Иван Юрич и Клаудио Раньери, работавшие с «Ромой» в минувшем сезоне, доверяли украинскому форварду, то вот экс-коуч «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, сумевший завоевать реноме топового специалиста в Бергамо, на Довбика не слишком-то и рассчитывает.

Слухи о том, что Гасперини не видит Довбика ключевым центрфорвардом «Ромы» появлялись в итальянской прессе еще до момента официального назначения Джан Пьеро. Журналисты писали, что итальянского специалиста, прежде всего, не устраивает стилистика игры украинца, который не способен выдерживать футбол высокой интенсивности, где форвард должен не просто находить моменты и завершить голевые эпизоды, но и постоянно оказывать давление на защитников соперника – то ли своими передвижениями по полю, то ли попытками прессинга, когда мяч у оппонентов.

Но до какого-то момента слухи из СМИ не перерастали во что-то серьезное. Казалось даже, что Довбик сумеет закрепиться у Гасперини, и докажет новому наставнику способность быть полезным для команды, но… В первых числах августа коуч «Ромы» дал интервью, в котором крайне ясно дал понять – его действительно не устраивает манера игры Артема.

«За Артема Довбика заплатили неплохую сумму. Он доказал, что является ценным центрфорвардом, он забивал мячи. Мы работаем над улучшением некоторых его минусов. Знаете каких? Его способности включаться в игру. Он не должен быть слишком рано или слишком поздно в конкретном эпизоде. Это его проблема», – сказал Гасперини.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Слова Гасперини произвели сильное впечатление на итальянское экспертное и журналистское сообщество. Кто-то встал на защиту украинского нападающего, но нашлись и те, кто коршуном кинулся «добивать» Довбика…

Обозреватель Нандо Орси, комментируя высказывания Гасперини о Довбике, заявил, что наставник был аж чересчур прямолинеен и нетактичен по форме сказанного: «Говорить так об одном из своих игроков после нескольких дней тренировочного лагеря... Нужно было бы проявить немного терпения, но Гасперини всегда был очень прямолинейным. Не думаю, что он [Довбик] является его любимым центральным нападающим. К тому же, Гасперини хочет видеть в составе много атакующих игроков, что он уже продемонстрировал в «Аталанте». Все потому, что его стиль игры очень требовательный, он требует использования разных профилей. Было бы лучше, если бы «Рома» подписала центрального нападающего с другими характеристиками, чем у Довбика».

Столь взвешенные высказывания Орси покажутся едва ли не идеальными на фоне того, с чем в публичное пространство о Довбике вышел другой журналист – Луиджи Феррайоло.

«Судя по тому, что Довбик нам показал, он вовсе никакой не феномен. Честно говоря, каждая его игра – это вопиющий позор. Он так и не продемонстрировал свои настоящие качества. Он не быстр и не прыгает слишком высоко. Он не заводит команду и не делает рывков. Гасперини, возможно, был разочарован, увидев его, но я не думаю, что он уйдет. Финансовые и экономические обстоятельства не позволят ему уйти», – заявил журналист.

Сложно сказать, что именно побудило Феррайоло высказываться о Довбике в столь критичном ключе, однако, в любом случае, называть игру украинского форварда «Ромы» в минувшем сезоне «вопиющим позором» – это сущий стыд. Во-первых, изучать игровую стилистику украинца и принимать решение о том, подходит ли он римской команде или нет, должны были скауты «волков». Если оценивать объективно, то Довбик не слишком-то изменился в манере ведения действий на поле со времен своих выступлений в украинской Премьер-лиге за «Днепр-1». И если в «Роме» так и не научились использовать сильные стороны Артема на максимум, то это исключительно проблема римского клуба, равно как, если центрфорвард чем-то реально не устраивает «волков», то спрашивать нужно, прежде всего, с людей, которых рекомендовали руководству трехкратного чемпиона Италии подписать игрока сборной Украины.

Говорить о том, что в минувшем сезоне Довбик провалился в «Роме» и вовсе не приходится. Это подтверждает статистика: в 32 матчах итальянской Серии А украинский бомбардир отличился 12 забитыми мячами (2 – с пенальти) и 3 голевыми передачами. Кроме того, Артем разделил 7-10 места в списке лучших бомбардиров чемпионата со Скоттом Мактоминеем из «Наполи», Лоренцо Луккой из «Удинезе» и Лаутаро Мартинесом из «Интера».

И здесь нельзя не вспомнить о персоне футболиста, который выиграл бомбардирскую гонку по итогам сезона-2024/25 в Серии А. Это был форвард «Аталанты» и экс-подопечный Гасперини Матео Ретеги. На счету итальянца аргентинского происхождения оказалось 25 забитых мячей (4 из них – с пенальти) в 36 поединках. По количеству игрового времени, проведенного на поле в рамках чемпионата, Ретеги и Довбик находились практически в равных условиях – 2404 минуты против 2432, соответственно. Однако, что очень важно подчеркивать – для Матео минувший сезон был уже вторым в Серии А, в то время как Довбик проводил свой первый год в элитарном дивизионе итальянского первенства.

И вот здесь, пожалуй, можно и нужно говорить о сравнениях, которые будут в достаточной мере объективными и справедливыми. А они, сравнения эти, уже будут вовсе не в пользу Ретеги, который в своем первом сезоне в итальянском чемпионате в среднем забивал только по 0,26 мяча за игру против аналогичного показателя у Довбика в 0,42! Причем, в подавляющем большинстве других компонентов продвинутой статистики итальянец в первом сезоне в Серии А (напомним, он проводил его в рядах «Дженоа», а затем за 20,9 миллионов евро перешел в «Аталанту») выглядел значительно менее убедительно, нежели Довбик по итогам своей премьерной кампании в чемпионате в футболке «Ромы»…

Но в Ретеги поверили, дали ему возможность и шанс раскрыть свои лучшие качества, и он отблагодарил Гасперини за это тем, что выиграл звание лучшего бомбардира, а «Аталанту» – тем, что принес клубу из Бергамо солидный доход. Летом нынешнего года бергамаски продали Ретеги в саудовскую «Аль-Кадсию» за 68 миллионов евро.

Безусловно, только Гасперини может решать, кто из футболистов нынешнего состава «Ромы» ему подходит, а кто – нет. Это логично, так как именно тренер будет отвечать за результаты и, если они будут неудачными, может поплатиться должностью. Артем Довбик, вполне очевидно, действительно не очень-то и вписывается в стилистику, которую будет прививать «Роме» новый коуч, однако вряд ли украинец заслуживает такой хейт в свой адрес, коим разродились «акулы пера» вроде Феррайоло.

Да, возможно, Довбик разочаровал некоторых фанатов «Ромы», которые ждали, что лучший снайпер чемпионата Испании сезона-2023/24 с ходу наколотит за их любимую команду двадцать с плюсом мячей в Серии А, но… Давайте просто взглянем, когда в последний раз футболист «Ромы» вообще выигрывал гонку бомбардиров итальянского первенства – это было восемь лет назад, когда 29 мячей в ворота соперников отправил босниец Эдин Джеко. До него лучшим снайпером Серии А из состава «Ромы» удавалось в 2007-м становится Франческо Тотти (26 мячей), перед которым римские тиффози чествовали аналогичным образом Роберто Пруццо (19 мячей) аж в сезоне-1985/86.

В конце концов, чтобы иметь форварда с топ-результативностью, нужно еще чтоб и остальная команда играла на таком же уровне, а не довольствовалась в последние семь лет таким максимумом как пятая позиция в чемпионате по итогам сезона…