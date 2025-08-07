«Это вопиющий позор». Итальянский журналист разнес Довбика
Луиджи Феррайоло подверг жесткой критике украинского нападающего
Итальянский журналист Луиджи Феррайоло оценил игру украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика.
«Судя по тому, что Довбик нам показал, он — не феномен. Честно говоря, каждая его игра — это вопиющий позор. Он так и не продемонстрировал свои настоящие качества.
Он не быстр и не прыгает слишком высоко. Он не заводит команду и не делает рывков. Гасперини, возможно, был разочарован, увидев его, но я не думаю, что он уйдет. Финансовые и экономические обстоятельства не позволят ему уйти», — сказал Феррайоло в эфире Radio Pomeriggio.
Сообщалось, что Довбика могут обменять в европейский гранд.
