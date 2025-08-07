Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Это вопиющий позор». Итальянский журналист разнес Довбика
Италия
07 августа 2025, 10:03 | Обновлено 07 августа 2025, 10:04
«Это вопиющий позор». Итальянский журналист разнес Довбика

Луиджи Феррайоло подверг жесткой критике украинского нападающего

«Это вопиющий позор». Итальянский журналист разнес Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Луиджи Феррайоло оценил игру украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика.

«Судя по тому, что Довбик нам показал, он — не феномен. Честно говоря, каждая его игра — это вопиющий позор. Он так и не продемонстрировал свои настоящие качества.

Он не быстр и не прыгает слишком высоко. Он не заводит команду и не делает рывков. Гасперини, возможно, был разочарован, увидев его, но я не думаю, что он уйдет. Финансовые и экономические обстоятельства не позволят ему уйти», — сказал Феррайоло в эфире Radio Pomeriggio.

Сообщалось, что Довбика могут обменять в европейский гранд.

По теме:
Наполи сделал предложение по игроку сборной Испании. За ним охотился Реал
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
«Может случиться так...». Фергюсон прокомментировал конкуренцию с Довбиком
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
vitaha33
Програє команда 4:0, а винен Довбик? Серйозно?
Ответить
0
Burevestnik
мать авт0ру цієї замітки подобаються такі вис..и.
- - - - -
а Довбик молодець.
зарплата 5,56 лям євро, чистими 3,169 лям.
Ответить
0
kadaad .
Довбик в Жироне зажигал за счет игры на него Цыганковым. Без Цыганкова "король" оказался голым.
Ответить
-1
0665826283
В італії усі такі підари ? Дочого тут Довбик А? Чи він мусить їще і на воротях стоять ? Найшли крайнього , падли! Таке враження що оті "критики", пишуть на замовленя ! Цікаво начиє ?
Ответить
-1
