Свитолина проиграла Крейчиковой в Цинциннати и будет готовиться к US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде украинка в трех сетах потерпела поражение от чемпионки Уимблдона-2023 Барборы Крейчиковой (Чехия, WTA 80) за 2 часа и 5 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Барбора Крейчикова (Чехия) – Элина Свитолина (Украина) [10] – 2:6, 6:4, 6:3

В третьей партии Элина уступала 1:4 (15:40) на приеме и сумела взять два гейма, замахнувшись на камбек. К сожалению, Крейчикова все же дожала украинскую теннисистку.

Свитолина провела третье очное противостояние против Крейчиковой и в третий раз уступила чешке.uk

Барбора стартовала в Цинциннати с победы над Алишей Паркс. Ее следующей соперницей будет 17-летняя американка Ива Йович.

Цинциннати стал последним турниром для Элины перед US Open 2025, который стартует 24 августа. 18 числа также стартуют соревнования в Монтеррейе, но Свитолина на них не заявлена.

В Цинциннати Украину в одиночном разряде продолжит представлять только Даяна Ястремская. 12 августа она проведет матч со второй сеяной Коко Гауфф.