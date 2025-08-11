Свитолина проиграла Крейчиковой в Цинциннати и будет готовиться к US Open
Элина в трех сетах потерпела поражение от Барборы в матче 1/32 финала тысячника в США
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.
Во втором раунде украинка в трех сетах потерпела поражение от чемпионки Уимблдона-2023 Барборы Крейчиковой (Чехия, WTA 80) за 2 часа и 5 минут.
WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала
Барбора Крейчикова (Чехия) – Элина Свитолина (Украина) [10] – 2:6, 6:4, 6:3
В третьей партии Элина уступала 1:4 (15:40) на приеме и сумела взять два гейма, замахнувшись на камбек. К сожалению, Крейчикова все же дожала украинскую теннисистку.
Свитолина провела третье очное противостояние против Крейчиковой и в третий раз уступила чешке.uk
Барбора стартовала в Цинциннати с победы над Алишей Паркс. Ее следующей соперницей будет 17-летняя американка Ива Йович.
Цинциннати стал последним турниром для Элины перед US Open 2025, который стартует 24 августа. 18 числа также стартуют соревнования в Монтеррейе, но Свитолина на них не заявлена.
В Цинциннати Украину в одиночном разряде продолжит представлять только Даяна Ястремская. 12 августа она проведет матч со второй сеяной Коко Гауфф.
3 in 3 👏@BKrejcikova is through to R3 defeating Svitolina 2-6, 6-4, 6-3. pic.twitter.com/rTTQYCsFfm— Cincinnati Open (@CincyTennis) August 11, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дженсон Бруксби в двух сетах переиграл Артура Казо в 1/32 финала тысячника в США
Команды встретились в матче второго тура УПЛ
Будемо надіятися на US Оpen , але щось підказує , що і там не все буде гаразд.
но неудачи позволят Металлу и Элине перезагрузицца и с новыми силами стремиуцца к новым вершинам!