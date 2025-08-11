Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина проиграла Крейчиковой в Цинциннати и будет готовиться к US Open
WTA
11 августа 2025, 04:12 | Обновлено 11 августа 2025, 05:10
1017
8

Свитолина проиграла Крейчиковой в Цинциннати и будет готовиться к US Open

Элина в трех сетах потерпела поражение от Барборы в матче 1/32 финала тысячника в США

11 августа 2025, 04:12 | Обновлено 11 августа 2025, 05:10
1017
8
Свитолина проиграла Крейчиковой в Цинциннати и будет готовиться к US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде украинка в трех сетах потерпела поражение от чемпионки Уимблдона-2023 Барборы Крейчиковой (Чехия, WTA 80) за 2 часа и 5 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Барбора Крейчикова (Чехия) – Элина Свитолина (Украина) [10] – 2:6, 6:4, 6:3

В третьей партии Элина уступала 1:4 (15:40) на приеме и сумела взять два гейма, замахнувшись на камбек. К сожалению, Крейчикова все же дожала украинскую теннисистку.

Свитолина провела третье очное противостояние против Крейчиковой и в третий раз уступила чешке.uk

Барбора стартовала в Цинциннати с победы над Алишей Паркс. Ее следующей соперницей будет 17-летняя американка Ива Йович.

Цинциннати стал последним турниром для Элины перед US Open 2025, который стартует 24 августа. 18 числа также стартуют соревнования в Монтеррейе, но Свитолина на них не заявлена.

В Цинциннати Украину в одиночном разряде продолжит представлять только Даяна Ястремская. 12 августа она проведет матч со второй сеяной Коко Гауфф.

По теме:
Элина Свитолина – Барбора Крейчикова. Поражение в Цинциннати. Видеообзор
Чемпионка Уимблдона-2023 оценила победу над Свитолиной в Цинциннати
Костюк пояснила, почему снялась с престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Элина Свитолина Барбора Крейчикова WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Цинциннати сыгран 30-минутный гейм с 17 дьюсами, но это далеко не рекорд
Теннис | 11 августа 2025, 05:34 0
В Цинциннати сыгран 30-минутный гейм с 17 дьюсами, но это далеко не рекорд
В Цинциннати сыгран 30-минутный гейм с 17 дьюсами, но это далеко не рекорд

Дженсон Бруксби в двух сетах переиграл Артура Казо в 1/32 финала тысячника в США

Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10 августа 2025, 21:23 0
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча

Команды встретились в матче второго тура УПЛ

Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Футбол | 10.08.2025, 20:02
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Арда ТУРАН: «Если мы играем таким образом, то не заслуживаем победы»
Футбол | 10.08.2025, 22:47
Арда ТУРАН: «Если мы играем таким образом, то не заслуживаем победы»
Арда ТУРАН: «Если мы играем таким образом, то не заслуживаем победы»
Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ
Футбол | 10.08.2025, 10:42
Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ
Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fdail
Ось і легка сітка, власне Не було змоги дивитися матч, але той факт , що відсоток першої подачі впав УДВІЧІ (з під 80-ти до 40-а) промовисто каже про його хід. З такою грою шолом не вигравають, тому удачі готуватися до Нью-Йорка.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Vlad Holl
Другу гру підряд програє без варіантів. Думав ,що 2 сет програла випадково , але третій показав , що все закономірно. Неймовірна кількість невимушених і навіть 12 подвійних чешки нічим не допомогли. Правда і своя перша 49%.
Будемо надіятися на US Оpen , але щось підказує , що і там не все буде гаразд.
Ответить
+1
Falko
Ну шо? Злилася слідом за Мартою ;) Їм обом є що захищати в Нью-Йорку. На відміну від Даяни з Юлею, які захистяться, просто приїхавши за чеком, а надалі - бонус.
Ответить
0
aleks8-48
Третій сет-це побиття немовля.Крейчікова робила що хотіла,клала м'ячі,як рукою,Еліна вигравла тільки за рахунок помилок суперниці та рідкої вдалої першої подачі,в розіграшах програвала майже все.Де ділась ця славнозвістна світолінська воля до перемоги? Та й ще ця жахлива темно-зелена сукня,яку останнім часом полюбляє Еліна,яка ще й підкреслює цю її незвичну худобу.
Ответить
0
Vlad Holl
А сітка яка класна , але ми легких шляхів не обираємо.
Ответить
0
М
эх... не задался этот уикенд для харьковчан к сожалению.
но неудачи позволят Металлу и Элине перезагрузицца и с новыми силами стремиуцца к новым вершинам!
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
09.08.2025, 09:42 10
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
09.08.2025, 05:52
Бокс
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
10.08.2025, 09:04 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
09.08.2025, 19:11 1
Волейбол
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
09.08.2025, 13:29 9
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
09.08.2025, 09:16
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
09.08.2025, 02:49 3
Бокс
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
10.08.2025, 07:21 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем