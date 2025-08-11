Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. 17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
WTA
11 августа 2025, 01:10 |
339
0

17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину

Ива Йович может стать соперницей Элины в 1/16 финала тысячника – америнка одолела Носкову

11 августа 2025, 01:10 |
339
0
17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
Getty Images/Global Images Ukraine. Ива Йович

17-летняя американская теннисистка Ива Йович (WTA 88) вышла в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде американка в двух сетах разгромила Линду Носкову (Чехия, WTA 23) за 1 час и 10 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Линда Носкова (Чехия) [20] – Ива Йович (США) – 3:6, 0:6

Это была первая встреча соперниц. Йович ни раз не отдала свою подачу.

Ива в третьем круге может сыграть против Элины Свитолиной, если украинка в своем поединке 1/32 финала одолеет Барбору Крейчикову (Чехия, WTA 80).

По теме:
Элина Свитолина – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Барбора Крейчикова. Прогноз на матч WTA 1000 в Цинциннати
Людмила Киченок успешно стартовала на турнире WTA 1000 в Цинциннати
Ива Йович Линда Носкова Элина Свитолина WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
Футбол | 10 августа 2025, 21:07 6
Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча

Украинский фулбек привлекает внимание «Фенербахче»

Хейт итальянских СМИ в адрес Довбика несправедлив. Слова о позоре – стыд
Футбол | 10 августа 2025, 08:11 19
Хейт итальянских СМИ в адрес Довбика несправедлив. Слова о позоре – стыд
Хейт итальянских СМИ в адрес Довбика несправедлив. Слова о позоре – стыд

Алексей Сливченко встает на защиту форварда сборной Украины, подвергшегося бесчестной критике

Не впечатлил тренера. Топового украинского легионера отправляют в аренду
Футбол | 10.08.2025, 13:52
Не впечатлил тренера. Топового украинского легионера отправляют в аренду
Не впечатлил тренера. Топового украинского легионера отправляют в аренду
Без сенсации: определена следующая соперница Ястремской в Цинциннати
Теннис | 10.08.2025, 21:57
Без сенсации: определена следующая соперница Ястремской в Цинциннати
Без сенсации: определена следующая соперница Ястремской в Цинциннати
Шахтер договорился о трансфере бразильского вингера. Фабрицио подтвердил
Футбол | 10.08.2025, 17:49
Шахтер договорился о трансфере бразильского вингера. Фабрицио подтвердил
Шахтер договорился о трансфере бразильского вингера. Фабрицио подтвердил
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
09.08.2025, 09:16
Футбол
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
10.08.2025, 07:51 12
Баскетбол
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
10.08.2025, 09:04 10
Футбол
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
09.08.2025, 23:32 1
Бокс
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
10.08.2025, 00:44 1
Бокс
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
09.08.2025, 09:42 10
Футбол
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
09.08.2025, 02:48 1
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
09.08.2025, 05:52
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем