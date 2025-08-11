17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
Ива Йович может стать соперницей Элины в 1/16 финала тысячника – америнка одолела Носкову
17-летняя американская теннисистка Ива Йович (WTA 88) вышла в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.
Во втором раунде американка в двух сетах разгромила Линду Носкову (Чехия, WTA 23) за 1 час и 10 минут.
WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала
Линда Носкова (Чехия) [20] – Ива Йович (США) – 3:6, 0:6
Это была первая встреча соперниц. Йович ни раз не отдала свою подачу.
Ива в третьем круге может сыграть против Элины Свитолиной, если украинка в своем поединке 1/32 финала одолеет Барбору Крейчикову (Чехия, WTA 80).
