Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Элина Свитолина – Барбора Крейчикова. Прогноз на матч WTA 1000 в Цинциннати
WTA
10 августа 2025, 08:25 |
714
0

Поединок 1/32 финала состоится в ночь на 11 августа и начнется в 02:00 по Киеву

Коллаж Sport.ua

11 августа свою встречу во втором круге турнира в Цинциннати проведут Элина Свитолина (WTA 13) и Барбора Крейчикова (WTA 80).

Матч начнется в 02:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Украинская спортсменка показывает солидный уровень тенниса в текущем сезоне, но без громких результатов, удалось выиграть скромный турнир в Руане. На последнем турнире в Монреале Свитолина выглядела хорошо, казалось, ей по зубам бороться за титул. Элина уверенно дошла до четвертьфинала, обыграв «нейтралок» Рахимову и Калинскую, а также сильную американку Аманду Анисимову. Непреодолимым барьером стала экс-первая ракетка мира Наоми Осака, которой украинка уступила неожиданно легко – 2:6, 2:6.

В текущем сезоне Свитолина провела на харде 21 матч, выиграв 14 из них, теннисистка выглядит сильно и стабильно, благодаря своему опыту, она умеет брать ключевые розыгрыши.

Барбора Крейчикова

Чешская спортсменка не нуждается в особом представлении, она экс-вторая ракетка мира в одиночном разряде, победитель двух турниров Grand Slam. Еще лучше Крейчикова себя проявила в парном разряде, где была первой ракеткой мира, выиграла 7 слэмв и становилась олимпийской чемпионкой.

Спортсменка только в мае начала сезон, так как пропустила полгода из-за травмы, у Барборы были проблемы со спиной и бедром. Всего два матча провела спортсменка на харде в 2025 году, один из них выиграла, а в общей сложности у нее 6 побед в 11 встречах. Свой путь в Цинциннати Крейчикова начала с противостояния с американкой Алишой Паркс – 6:4, 4:6, 6:0.

Главный вопрос сейчас состоит в том, сможет ли спортсменка вернуться на былой уровень или же сделает упор на парный разряд.

Личные встречи

Спортсменки играли между собой дважды, обе встречи прошли на грунте и завершались победой чешской теннисистки. Последняя битва состоялась на Олимпиаде, в прошлом году, тогда Крейчикова выиграла тяжелый матч – 7:6, 2:6, 6:4.

Прогноз

Несмотря на то, что в очных противостояниях перевес на стороне чешки, фаворитом в этом матче справедливо считается Свитолина. Украинка в лучшей форме, а Крейчикова только пытается вернуть былые кондиции.

Не думаю, что чешка сможет показать свой максимум, ставлю на победу Элины с форой -3,5 гейма. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.70.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
11.08.2025 -
02:00
Барбора Крейчикова
Фора Свитолиной (-3.5) 1.70 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Элина Свитолина Барбора Крейчикова WTA Цинциннати прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
