Поражение Шахтера, Полесье выстояло, травма Усика, полуфинал для Киченок
Главные новости за 14 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 14 августа.
1А. В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
Команда Турана в меньшинстве дотянула до серии пенальти, но уступила
1B. Вылетели в третий еврокубок. С кем сыграет Шахтер в Q4 Лиги конференций?
За выход в основной этап третьего по силе еврокубка горняки поборются с Серветтом
1C. Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (пен. 3:4). Драма в Кракове. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор ответного матча Q3 Лиги Европы 2025/26
2A. Ненужная нервозность. Полесье проиграло Пакшу в ответном матче
Житомирская команда удержала преимущество, добытое в первом поединке
2C. Пакш – Полесье – 2:1. Волки выстояли в Венгрии. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций
3A. Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Маккаби Тель-Авив второй раз обыграл Хамрун Спартанс
3B. Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо
Вечером 14 августа состоялись матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы
3C. Итоги Q3 Лиги конференций. Пары Q4: Шахтер в Женеву, Полесье в Флоренцию
Вечером 14 августа состоялись матчи 3-го раунда квалификации Лиги конференций
4. Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
У Александра проблемы со здоровьем
5А. Киченок прошла в полуфинал супертурнира в Цинциннати, обыграв россиянку
Людмила и Эллен Перес одолели дуэт Николь Мелихар / Людмила Самсонова в 3-м круге
5B. Определены все четвертьфиналистки большого турнира WTA 1000 в Цинциннати
Гауфф и Паолини выиграли свои матчи четвертого раунда и далее встретятся друг с другом
5C. Неожиданный соперник у Синнера. Известна первая пара 1/2 финала Цинциннати
Янник за выход в финал Мастерса в США поборется с Теренсом Атманом
6. Стало известно, где сборная Украины проведет гостевой матч против Франции
Подопечные Сергея Реброва сыграют с «трехцветными» в Париже
7A. Зинченко дал ответ Фенербахче, готов ли он играть за этот клуб
Александру нужно посоветоваться с семьей
7B. Борнмут после продажи Забарного может купить звезду сборной Украины
Артем Довбик может продолжить карьеру в АПЛ
7C. Моуриньо мечтает о трансфере звезды из Украины. Уже проведены переговоры
Лунин может переехать в Стамбул
8A. Известно, почему Фулхэм так хочет Кевина. Тренер недоволен клубом
Марко Силва требует усиление состава
8B. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бундеслиги подписал украинского форварда
Дмитрий Богданов заключил контракт с «Унионом»
9. Украинцы на Гран-при WBC: как отбоксировали и на кого вышли в полуфинале
Остался всего один боксер
10A. Барселона сохранит титул: да или нет? Прогнозы на сезон Ла Лиги
Расставили все команды по местам в таблице. Кто на вершине?
10B. Мюллер при деле, Шешко в МЮ, Забарный – в ПСЖ
Порция свежих топ-трансферов
