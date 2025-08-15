Поражение Шахтера, Полесье выстояло, травма Усика, полуфинал для Киченок

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 14 августа.

1А. В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу

Команда Турана в меньшинстве дотянула до серии пенальти, но уступила

1B. Вылетели в третий еврокубок. С кем сыграет Шахтер в Q4 Лиги конференций?

За выход в основной этап третьего по силе еврокубка горняки поборются с Серветтом

1C. Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (пен. 3:4). Драма в Кракове. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор ответного матча Q3 Лиги Европы 2025/26

2A. Ненужная нервозность. Полесье проиграло Пакшу в ответном матче

Житомирская команда удержала преимущество, добытое в первом поединке

2C. Пакш – Полесье – 2:1. Волки выстояли в Венгрии. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций

3A. Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы

Маккаби Тель-Авив второй раз обыграл Хамрун Спартанс

3B. Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо

Вечером 14 августа состоялись матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы

3C. Итоги Q3 Лиги конференций. Пары Q4: Шахтер в Женеву, Полесье в Флоренцию

Вечером 14 августа состоялись матчи 3-го раунда квалификации Лиги конференций

4. Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина

У Александра проблемы со здоровьем

5А. Киченок прошла в полуфинал супертурнира в Цинциннати, обыграв россиянку

Людмила и Эллен Перес одолели дуэт Николь Мелихар / Людмила Самсонова в 3-м круге

5B. Определены все четвертьфиналистки большого турнира WTA 1000 в Цинциннати

Гауфф и Паолини выиграли свои матчи четвертого раунда и далее встретятся друг с другом

5C. Неожиданный соперник у Синнера. Известна первая пара 1/2 финала Цинциннати

Янник за выход в финал Мастерса в США поборется с Теренсом Атманом

6. Стало известно, где сборная Украины проведет гостевой матч против Франции

Подопечные Сергея Реброва сыграют с «трехцветными» в Париже

7A. Зинченко дал ответ Фенербахче, готов ли он играть за этот клуб

Александру нужно посоветоваться с семьей

7B. Борнмут после продажи Забарного может купить звезду сборной Украины

Артем Довбик может продолжить карьеру в АПЛ

7C. Моуриньо мечтает о трансфере звезды из Украины. Уже проведены переговоры

Лунин может переехать в Стамбул

8A. Известно, почему Фулхэм так хочет Кевина. Тренер недоволен клубом

Марко Силва требует усиление состава

8B. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бундеслиги подписал украинского форварда

Дмитрий Богданов заключил контракт с «Унионом»

9. Украинцы на Гран-при WBC: как отбоксировали и на кого вышли в полуфинале

Остался всего один боксер

10A. Барселона сохранит титул: да или нет? Прогнозы на сезон Ла Лиги

Расставили все команды по местам в таблице. Кто на вершине?

10B. Мюллер при деле, Шешко в МЮ, Забарный – в ПСЖ

Порция свежих топ-трансферов