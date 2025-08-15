Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поражение Шахтера, Полесье выстояло, травма Усика, полуфинал для Киченок
Другие новости
15 августа 2025, 09:30 |
693
0

Поражение Шахтера, Полесье выстояло, травма Усика, полуфинал для Киченок

Главные новости за 14 августа на Sport.ua

15 августа 2025, 09:30 |
693
0
Поражение Шахтера, Полесье выстояло, травма Усика, полуфинал для Киченок
ФК Шахтер

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 14 августа.

1А. В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
Команда Турана в меньшинстве дотянула до серии пенальти, но уступила

1B. Вылетели в третий еврокубок. С кем сыграет Шахтер в Q4 Лиги конференций?
За выход в основной этап третьего по силе еврокубка горняки поборются с Серветтом

1C. Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (пен. 3:4). Драма в Кракове. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор ответного матча Q3 Лиги Европы 2025/26

2A. Ненужная нервозность. Полесье проиграло Пакшу в ответном матче
Житомирская команда удержала преимущество, добытое в первом поединке

2B. Ненужная нервозность. Полесье проиграло Пакшу в ответном матче
Житомирская команда удержала преимущество, добытое в первом поединке

2C. Пакш – Полесье – 2:1. Волки выстояли в Венгрии. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций

3A. Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Маккаби Тель-Авив второй раз обыграл Хамрун Спартанс

3B. Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо
Вечером 14 августа состоялись матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы

3C. Итоги Q3 Лиги конференций. Пары Q4: Шахтер в Женеву, Полесье в Флоренцию
Вечером 14 августа состоялись матчи 3-го раунда квалификации Лиги конференций

4. Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
У Александра проблемы со здоровьем

5А. Киченок прошла в полуфинал супертурнира в Цинциннати, обыграв россиянку
Людмила и Эллен Перес одолели дуэт Николь Мелихар / Людмила Самсонова в 3-м круге

5B. Определены все четвертьфиналистки большого турнира WTA 1000 в Цинциннати
Гауфф и Паолини выиграли свои матчи четвертого раунда и далее встретятся друг с другом

5C. Неожиданный соперник у Синнера. Известна первая пара 1/2 финала Цинциннати
Янник за выход в финал Мастерса в США поборется с Теренсом Атманом

6. Стало известно, где сборная Украины проведет гостевой матч против Франции
Подопечные Сергея Реброва сыграют с «трехцветными» в Париже

7A. Зинченко дал ответ Фенербахче, готов ли он играть за этот клуб
Александру нужно посоветоваться с семьей

7B. Борнмут после продажи Забарного может купить звезду сборной Украины
Артем Довбик может продолжить карьеру в АПЛ

7C. Моуриньо мечтает о трансфере звезды из Украины. Уже проведены переговоры
Лунин может переехать в Стамбул

8A. Известно, почему Фулхэм так хочет Кевина. Тренер недоволен клубом
Марко Силва требует усиление состава

8B. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бундеслиги подписал украинского форварда
Дмитрий Богданов заключил контракт с «Унионом»

9. Украинцы на Гран-при WBC: как отбоксировали и на кого вышли в полуфинале
Остался всего один боксер

10A. Барселона сохранит титул: да или нет? Прогнозы на сезон Ла Лиги
Расставили все команды по местам в таблице. Кто на вершине?

10B. Мюллер при деле, Шешко в МЮ, Забарный – в ПСЖ
Порция свежих топ-трансферов

По теме:
Трофей Забарного в ПСЖ, судьба Шовковского в Динамо, жеребьевка КУ
Фиаско Динамо на Кипре, Забарный перешел в ПСЖ, Дюплантис побил рекорд
Победа Зари над Кудровкой, гол Вьюнника, предложение Фенербахче по Зинченко
главные новости
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Бокс | 15 августа 2025, 08:46 0
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»

Известный американский промоутер – о бое, в котором проиграл Флойд Мейвезер

У Лунина проблемы. Реал хочет подписать одного из лучших вратарей мира
Футбол | 14 августа 2025, 12:50 9
У Лунина проблемы. Реал хочет подписать одного из лучших вратарей мира
У Лунина проблемы. Реал хочет подписать одного из лучших вратарей мира

Джанлуиджи Доннарумма может перейти в королевский клуб

Валерий КРИВЕНЦОВ: «Туран не научил бразильцев бить пенальти»
Футбол | 15.08.2025, 09:10
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Туран не научил бразильцев бить пенальти»
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Туран не научил бразильцев бить пенальти»
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
Бокс | 15.08.2025, 07:17
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
Стало известно, сколько фанатов посетили матч ЛЕ Шахтер – Панатинаикос
Футбол | 15.08.2025, 09:20
Стало известно, сколько фанатов посетили матч ЛЕ Шахтер – Панатинаикос
Стало известно, сколько фанатов посетили матч ЛЕ Шахтер – Панатинаикос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
13.08.2025, 21:27
Футбол
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
13.08.2025, 22:19 32
Футбол
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
14.08.2025, 06:27 4
Футбол
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
14.08.2025, 08:11 4
Бокс
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 316
Футбол
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
14.08.2025, 00:45 9
Бокс
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
13.08.2025, 18:44 42
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем