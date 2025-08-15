Определены все четвертьфиналистки большого турнира WTA 1000 в Цинциннати

В ночь на 15 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) состоялись матчи 1/8 финала в нижней части сетки.

Вторая сеяная Коко Гауфф в двух сетах одолела Лючию Бронцетти. Ее следующей соперницей будет итальянка Жасмин Паолини, которая в своем поединке четвертого раунда выбила Барбору Крейчикову.

В еще одном противостоянии 1/4 финала сойдутся Вероника Кудерметова и Варвара Грачева. «Нейтралка» справилась с Магдой Линетт, а представительница Франции обыграла Эллу Зайдель.

Днем ранее в Цинциннати прошли матчи 1/8 финала в верхней части сетки, по итогам которых далее пробились Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Ига Свентек и Анна Калинская.

WTA 1000 Цинциннати. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Элла Зайдель [Q] – Варвара Грачева [Q] – 6:2, 1:6, 1:6

Вероника Кудерметова – Магда Линетт [31] – 6:4, 6:3

Жасмин Паолини [7] – Барбора Крейчикова – 6:1, 6:2

Лючия Бронцетти – Коко Гауфф [2] – 2:6, 4:6

WTA 1000 Цинциннати. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина [9]

Ига Свентек [3] – Анна Калинская [28]

Нижняя часть сетки

Варвара Грачева [Q] – Вероника Кудерметова

Жасмин Паолини [7] – Коко Гауфф [2]