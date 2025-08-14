Обидчица Свитолиной потерпела разгромное поражение в 1/8 финала Цинциннати

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
14 августа 2025, 21:41 | Обновлено 14 августа 2025, 21:44
Жасмин Паолини уверенно обыграла Барбору Крейчикову и вышла в четвертьфинал тысячника

Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини (WTA 9) вышла в четвертьфинал престижного хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В четвертом раунде итальянка в двух сетах разгромила чешку Барбору Крейчикову (WTA 80) за 1 час и 5 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/8 финала

Жасмин Паолини (Италия) [7] – Барбора Крейчикова (Чехия) – 6:1, 6:2

После проигранных трех геймов во второй партии Крейчикова взяла медицинский тайм-аут из-за травмы левой ступни.

Паолини и Барбора провели третье очное противостояние, Жасмин впервые одолела Крейчикову.

Жасмин в Цинциннати также уже обыграла Марию Саккари и Эшлин Крюгер. Ее следующей оппоненткой будет вторая ракетка мира Коко Гауфф. Крейчикова в Цинциннати успела одолеть Алишу Паркс, Элину Свитолину и Иву Йович.

Паолини вышла в шестой четвертьфинал в карьере на соревнованиях WTA 1000 и в третий в 2025 году.

Жасмин Паолини Барбора Крейчикова WTA Цинциннати
