Определена половина участниц 1/4 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

В ночь на 14 августа были сыграны матчи 1/8 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати в верхней части сетки.

Первая ракетка мира Арина Соболенко в двух сетах переиграла Джессику Бузас Манейро.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Далее «нейтралка» поборется против Елены Рыбакиной. Казахстанка в трех сетах выбила чемпионку Australian Open 2025 Мэдисон Киз.

Третья сеяная Ига Свентек разобралась с представительницей Румынии Сораной Кырстей.

Следующей оппоненткой польки будет Анна Калинская – россиянка в четвертом круге обыграла свою соотечественницу Екатерину Александрову.

WTA 1000 Цинциннати. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Джессика Бузас Манейро – 6:1, 7:5

Елена Рыбакина [9] – Мэдисон Киз [6] – 6:7 (3:7), 6:4, 6:2

Ига Свентек [3] – Сорана Кырстя – 6:4, 6:3

Екатерина Александрова [12] – Анна Калинская [28] – 6:3, 6:7 (5:7), 1:6

WTA 1000 Цинциннати. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина [9]

Ига Свентек [3] – Анна Калинская [28]