Определена половина участниц 1/4 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
Арина Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной, Ига Свентек встретится с Анной Калинской
В ночь на 14 августа были сыграны матчи 1/8 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати в верхней части сетки.
Первая ракетка мира Арина Соболенко в двух сетах переиграла Джессику Бузас Манейро.
Далее «нейтралка» поборется против Елены Рыбакиной. Казахстанка в трех сетах выбила чемпионку Australian Open 2025 Мэдисон Киз.
Третья сеяная Ига Свентек разобралась с представительницей Румынии Сораной Кырстей.
Следующей оппоненткой польки будет Анна Калинская – россиянка в четвертом круге обыграла свою соотечественницу Екатерину Александрову.
WTA 1000 Цинциннати. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Джессика Бузас Манейро – 6:1, 7:5
Елена Рыбакина [9] – Мэдисон Киз [6] – 6:7 (3:7), 6:4, 6:2
Ига Свентек [3] – Сорана Кырстя – 6:4, 6:3
Екатерина Александрова [12] – Анна Калинская [28] – 6:3, 6:7 (5:7), 1:6
WTA 1000 Цинциннати. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина [9]
Ига Свентек [3] – Анна Калинская [28]
