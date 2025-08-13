80 побед на тысячниках. Свентек вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Польская теннисистка и третья ракетка мира Ига Свентек вышла в 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В четвертом раунде полька в двух сетах переиграла представительницу Румынии Сорану Кырстю (WTA 138) за 1 час и 35 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/8 финала

Ига Свентек (Польша) [3] – Сорана Кырстя (Румыния) – 6:4, 6:3

Это была пятая встреча соперниц. Ига в пятый раз одолела Сорану.

Свентек стартовала в Цинциннати с победы над Анастасией Потаповой. Во втором круге Ига должна была встретиться с Мартой Костюк, но поединок не состоялся – украинка снялась из-за травмы запястья.

Следующей оппоненткой Свентек будет победительница противостояния Екатерина Александрова – Анна Калинская.

Ига в седьмой раз выступает на кортах Цинциннати. Ее лучшим результатом является полуфинал в 2023 и 2024 годах.

Победа над Кырстей стала для Свентек 80-й в ее карьере на тысячниках. Она добралась до этой отметки за 102 матча. Быстрее это делали только Серена Уильямс (91 игра ) и Виктория Азаренко (98).

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine