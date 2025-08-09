Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свентек разобрала Потапову и стала следующей соперницей Костюк в Цинциннати
WTA
09 августа 2025, 19:25 | Обновлено 09 августа 2025, 19:56
453
0

Свентек разобрала Потапову и стала следующей соперницей Костюк в Цинциннати

Ига в двух сетах переиграла Анастасию в 1/32 финала американского тысячника

09 августа 2025, 19:25 | Обновлено 09 августа 2025, 19:56
453
0
Свентек разобрала Потапову и стала следующей соперницей Костюк в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Третья ракетка мира Ига Свентек из Польши выиграла стартовый матч на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде полька в двух сетах уверенно одолела «нейтралку» Анастасию Потапову (WTA 45) за 1 час и 8 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Ига Свентек (Польша) [3] – Анастасия Потапова – 6:1, 6:4

Свентек в третий раз сыграла против Потаповой и во второй раз добыла победу.

Ига в седьмой раз выступает на кортах Цинциннати. Ее лучшим результатом является полуфинал в 2023 и 2024 годах.

Свентек стала следующей соперницей украинки Марты Костюк, которая в своем поединке второго круга разгромила Татьяну Марию 6:0, 6:1.

Костюк ранее трижды играла против Игы и трижды уступила польке: в 1/8 финала Ролан Гаррос 2021 (3:6, 4:6), в полуфинале Индиан-Уэллс 2024 (2:6, 1:6) и в 1/8 финала Цинциннати-2024 (2:6, 2:6).

По теме:
Марта Костюк – Татьяна Мария. Разгром в Цинциннати. Видеообзор матча
Костюк уничтожила 38-летнюю немку на старте большого турнира в Цинциннати
Марта Костюк – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ига Свёнтек Анастасия Потапова WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
Бокс | 09 августа 2025, 05:52 0
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»

Британец против того, чтобы соперником Александра стал Мозес Итаума

Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Бокс | 09 августа 2025, 00:21 0
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик

Сергей Лапин сообщил, что боксер хотел бы сразиться в Киеве

Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Бокс | 09.08.2025, 02:49
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Стаховский пригласил бывшую 8-ю ракетку в Украину после его одиозных слов
Теннис | 09.08.2025, 17:23
Стаховский пригласил бывшую 8-ю ракетку в Украину после его одиозных слов
Стаховский пригласил бывшую 8-ю ракетку в Украину после его одиозных слов
Шахтер готовит предложение по вингеру. Это не Лукас Феррейра
Футбол | 09.08.2025, 12:26
Шахтер готовит предложение по вингеру. Это не Лукас Феррейра
Шахтер готовит предложение по вингеру. Это не Лукас Феррейра
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
08.08.2025, 03:24
Футбол
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
08.08.2025, 21:30 1
Футбол
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
08.08.2025, 11:16 11
Футбол
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
09.08.2025, 07:35 1
Бокс
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
08.08.2025, 19:58 108
Футбол
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
07.08.2025, 22:58 176
Футбол
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
08.08.2025, 09:55 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем