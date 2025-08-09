Свентек разобрала Потапову и стала следующей соперницей Костюк в Цинциннати

Третья ракетка мира Ига Свентек из Польши выиграла стартовый матч на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде полька в двух сетах уверенно одолела «нейтралку» Анастасию Потапову (WTA 45) за 1 час и 8 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Ига Свентек (Польша) [3] – Анастасия Потапова – 6:1, 6:4

Свентек в третий раз сыграла против Потаповой и во второй раз добыла победу.

Ига в седьмой раз выступает на кортах Цинциннати. Ее лучшим результатом является полуфинал в 2023 и 2024 годах.

Свентек стала следующей соперницей украинки Марты Костюк, которая в своем поединке второго круга разгромила Татьяну Марию 6:0, 6:1.

Костюк ранее трижды играла против Игы и трижды уступила польке: в 1/8 финала Ролан Гаррос 2021 (3:6, 4:6), в полуфинале Индиан-Уэллс 2024 (2:6, 1:6) и в 1/8 финала Цинциннати-2024 (2:6, 2:6).