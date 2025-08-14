Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вторая ракетка мира Гауфф во второй раз вышла в четвертьфинал Цинциннати
14 августа 2025, 19:36 | Обновлено 14 августа 2025, 21:52
Коко в двух сетах разобралась с Лючией Бронцетти в четвертом круге тысячника в США

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Американская теннисистка Коко Гауфф (WTA 2) вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В четвертом раунде американка в двух сетах переиграла представительницу Италии Лючию Бронцетти (WTA 61) за 1 час и 20 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/8 финала

Лючия Бронцетти (Италия) – Коко Гауфф (США) [2] – 2:6, 4:6

Это была третья встреча соперниц. Гауфф добыла третью победу над Лючией.

Коко стартовала в Цинциннати с виктории над Ван Синьюй. В третьем круге она должна была сыграть против Даяны Ястремская, но поединок не состоялся – украинка снялась из-за проблем со здвороьем.

Следующей оппоненткой Гауфф будет победительница противостояния Жасмин Паолини – Барбора Крейчикова.

Коко во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал тысячника в Цинциннати. В 2023 году она стала чемпионкой на этих кортах.

Для 21-летней Гауфф это будет 19-й четвертьфинал на соревнованиях категории WTA 1000.

Коко Гауфф Лючия Бронцетти WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
