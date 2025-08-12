Сильная интоксикация. Ястремская пояснила, почему снялась с Цинциннати
Даяна отказалась от матча 1/16 финала американского тысячника против Коко Гауфф
Украинская теннисистка Даяна Ястремская пояснила, почему снялась с матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати против Коко Гауфф:
«Последние несколько дней принимаю тяжелые антибиотики, от которых пошла сильная интоксикация. Думала не играть и предыдущий матч, но была надежда, что это пройдет. Однако под нагрузками пульс поднимается и слабость сильная.
В матче против Томовой было очень нехорошо, сердце прям вылетало... Вчера совсем не тренировалась, и вместе с врачами решили, что не будем рисковать здоровьем. Пока несколько дней буду без тренировок, а дальше буду готовиться к US Open», – сказала Даяна.
Ястремская в Цинциннати успела переиграть Викторию Томову со счетом 6:4, 2:6, 6:2. Гауфф в четвертом раунде тысячника поборется либо против Алены Остапенко, либо против Лючии Бронцетти.
