  4. Сильная интоксикация. Ястремская пояснила, почему снялась с Цинциннати
WTA
12 августа 2025, 20:47
Сильная интоксикация. Ястремская пояснила, почему снялась с Цинциннати

Даяна отказалась от матча 1/16 финала американского тысячника против Коко Гауфф

12 августа 2025, 20:47
Сильная интоксикация. Ястремская пояснила, почему снялась с Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пояснила, почему снялась с матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати против Коко Гауфф:

«Последние несколько дней принимаю тяжелые антибиотики, от которых пошла сильная интоксикация. Думала не играть и предыдущий матч, но была надежда, что это пройдет. Однако под нагрузками пульс поднимается и слабость сильная.

В матче против Томовой было очень нехорошо, сердце прям вылетало... Вчера совсем не тренировалась, и вместе с врачами решили, что не будем рисковать здоровьем. Пока несколько дней буду без тренировок, а дальше буду готовиться к US Open», – сказала Даяна.

Ястремская в Цинциннати успела переиграть Викторию Томову со счетом 6:4, 2:6, 6:2. Гауфф в четвертом раунде тысячника поборется либо против Алены Остапенко, либо против Лючии Бронцетти.

По теме:
Против Гауфф не выйдет. Ястремская снялась с большого турнира в Цинциннати
Ястремская – Гауфф. Прогноз на матч WTA 1000 в Цинциннати (отменен)
Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (отменен)
Даяна Ястремская WTA Цинциннати Коко Гауфф
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
