Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Против Гауфф не выйдет. Ястремская снялась с большого турнира в Цинциннати
WTA
12 августа 2025, 20:15 | Обновлено 12 августа 2025, 20:21
1445
4

Против Гауфф не выйдет. Ястремская снялась с большого турнира в Цинциннати

Даяна отказалась от матча 1/16 финала турнира против второй ракетки мира

Против Гауфф не выйдет. Ястремская снялась с большого турнира в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 31) снялась с хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

12 августа украинка должна была сыграть против второй ракетки мира Коко Гауфф (США) в матче 1/16 финала. Однако встреча не состоится, точная причина отказа Даяны неизвестна.

Гауфф без борьбы прошла в четвертый раунд американского тысячника. Ее следующей соперницей будет победительница противостояния Алена Остапенко – Лючия Бронцетти.

Ястремская в Цинциннати успела пройти Викторию Томову в трех сетах. Следующим турниром Даяны будет Открытый чемпионат США 2025, который стартует 24 августа.

В одиночном разряде Цинциннати не осталось украинок. А вот в парном выступления продолжает Людмила Киченок – 13 числа украинка вместе с Эллен Перес проведет поединок второго круга.

По теме:
Сильная интоксикация. Ястремская пояснила, почему снялась с Цинциннати
Ястремская – Гауфф. Прогноз на матч WTA 1000 в Цинциннати (отменен)
Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (отменен)
Даяна Ястремская Коко Гауфф WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
dmytro74
ЗАСРАНКА!(
C.Пеклов
Дві програли у 1 матчі,другі дві знялися з другого, дива та й годі! Калініна 4 міс.не грає,Цуренко взагалі в 25 р  не грала,коротше картина маслом...
Pat_riot
Чирва козир, бубна грає, без козиру три туза...
Vlad Holl
Виступили так виступили усі четверо . От на US open як дадуть , то усі будемо в шоці. 
