Против Гауфф не выйдет. Ястремская снялась с большого турнира в Цинциннати

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 31) снялась с хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

12 августа украинка должна была сыграть против второй ракетки мира Коко Гауфф (США) в матче 1/16 финала. Однако встреча не состоится, точная причина отказа Даяны неизвестна.

Гауфф без борьбы прошла в четвертый раунд американского тысячника. Ее следующей соперницей будет победительница противостояния Алена Остапенко – Лючия Бронцетти.

Ястремская в Цинциннати успела пройти Викторию Томову в трех сетах. Следующим турниром Даяны будет Открытый чемпионат США 2025, который стартует 24 августа.

В одиночном разряде Цинциннати не осталось украинок. А вот в парном выступления продолжает Людмила Киченок – 13 числа украинка вместе с Эллен Перес проведет поединок второго круга.