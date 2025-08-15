Неожиданный соперник у Синнера. Известна первая пара 1/2 финала Цинциннати

В ночь на 15 августа состоялись матчи 1/4 финала хардового турнира ATP 1000 в Цинциннати (США) в верхней части сетки.

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер в двух сетах уничтожил Феликса Оже-Альяссима.

Следующим соперником итальянца будет сенсационный Теренс Атман. Француз после громкой победы над Тейлором Фритцем одолел еще и Хольгера Руне.

В ночь на 16 число пройдут четвертьфинальные встречи в нижней части сетки: Бен Шелтон – Александр Зверев, Андрей Рублев – Карлос Алькарас.

ATP 1000 Цинциннати. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Феликс Оже-Альяссим [23] – 6:0, 6:2

Теренс Атман [Q] – Хольгер Руне [7] – 6:2, 6:3