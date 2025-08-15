Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
15 августа 2025, 09:02 | Обновлено 15 августа 2025, 09:03
Неожиданный соперник у Синнера. Известна первая пара 1/2 финала Цинциннати

Янник за выход в финал Мастерса в США поборется с Теренсом Атманом

Неожиданный соперник у Синнера. Известна первая пара 1/2 финала Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

В ночь на 15 августа состоялись матчи 1/4 финала хардового турнира ATP 1000 в Цинциннати (США) в верхней части сетки.

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер в двух сетах уничтожил Феликса Оже-Альяссима.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Следующим соперником итальянца будет сенсационный Теренс Атман. Француз после громкой победы над Тейлором Фритцем одолел еще и Хольгера Руне.

В ночь на 16 число пройдут четвертьфинальные встречи в нижней части сетки: Бен Шелтон – Александр Зверев, Андрей Рублев – Карлос Алькарас.

ATP 1000 Цинциннати. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Феликс Оже-Альяссим [23] – 6:0, 6:2
Теренс Атман [Q] – Хольгер Руне [7] – 6:2, 6:3

По теме:
Сенсация в Цинциннате: француз из второй сотни рейтинга выбил 9-ю ракетку
Защита трофея: Синнер разбил Оже и вышел в полуфинал Мастерса в Цинциннати
Сенсационный француз. Известны семь из восьми четвертьфиналистов Цинциннати
Янник Синнер Теренс Атман Феликс Оже-Альяссим Хольгер Руне ATP Цинциннати
