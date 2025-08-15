Защита трофея: Синнер разбил Оже и вышел в полуфинал Мастерса в Цинциннати
Янник в двух сетах разгромил Феликса, добыв 25-ю победу подряд на харде
Лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер из Италии вышел в полуфинал хардового турнира ATP 1000 в Цинциннати, США.
В четвертьфинале итальянец в двух сетах разгромил представителя Канады Феликс Оже-Альяссима (ATP 28) за 1 час и 15 минут.
ATP 1000 Цинциннати. Хард, 1/4 финала
Янник Синнер (Италия) [1] – Феликс Оже-Альяссим (Канада) [23] – 6:0, 6:2
Янник провел третье очное противостояние против Феликса и впервые одолел канадца.
Синнер продолжает защиту прошлогоднего трофея на кортах Цинциннати. Итальянец также уже успел пройти Даниэля-Элахи Галана, Габриэля Диалло и Адриана Маннарино. Его следующим соперником будет победитель матча Теренс Атман – Хольгер Руне.
Янник пробился в 12-й полуфинал на Мастерсах и будет бороться за восьмой решающий поединок на соревнованиях этой категории.
Синнер добыл 25-ю победу подряд на харде. Такой винстрик ранее удавалася только BIG-4: Роджеру Федереру, Рафаэлю Надалю, Новаку Джоковичу и Энди Маррею. Рекорд принадлежит Федереру – 56 викторий.
