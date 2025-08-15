Сенсация в Цинциннате: француз из второй сотни рейтинга выбил 9-ю ракетку
Теренс Атман продолжает удивлять: французский теннисист одолел Руне в четвертьфинале
23-летний французский теннисист Теренс Атман (ATP 136) пробился в полуфинал хардового турнира ATP 1000 в Цинциннати, США.
В четвертьфинале француз в двух сетах выбил девятую ракетку мира Хольгера Руне из Дании за 1 час и 15 минут.
ATP 1000 Цинциннати. Хард, 1/4 финала
Теренс Атман (Франция) [Q] – Хольгер Руне (Дания) – 6:2, 6:3
Атман провел первое очное противостояние против Руне.
До Цинциннати Теренс только один раз играл в 1/8 финала и никогда не доходил до четвертьфинала на уровне ATP. Француз стартовал на американском Мастерсе с квалификации и уже прошел Омара Ясику, Ли Ту, Йосихито Нисиоку, Флавио Коболли, Жоау Фонсеку, Тейлора Фритца и теперь Руне.
Атманс теперь является восьмым в списке самых низкорейтинговых полуфиналистов на соревнованиях категории ATP 1000. В LIVE-рейтинге Теренс уже идет 69-м.
Его следующим соперником будет первая ракетка мира Янник Синнер, который в своем четвертьфиналом поединке разгромил Феликса Оже-Альяссима.
