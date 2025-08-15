Сенсация в Цинциннате: француз из второй сотни рейтинга выбил 9-ю ракетку

23-летний французский теннисист Теренс Атман (ATP 136) пробился в полуфинал хардового турнира ATP 1000 в Цинциннати, США.

В четвертьфинале француз в двух сетах выбил девятую ракетку мира Хольгера Руне из Дании за 1 час и 15 минут.

ATP 1000 Цинциннати. Хард, 1/4 финала

Теренс Атман (Франция) [Q] – Хольгер Руне (Дания) – 6:2, 6:3

Атман провел первое очное противостояние против Руне.

До Цинциннати Теренс только один раз играл в 1/8 финала и никогда не доходил до четвертьфинала на уровне ATP. Француз стартовал на американском Мастерсе с квалификации и уже прошел Омара Ясику, Ли Ту, Йосихито Нисиоку, Флавио Коболли, Жоау Фонсеку, Тейлора Фритца и теперь Руне.

Атманс теперь является восьмым в списке самых низкорейтинговых полуфиналистов на соревнованиях категории ATP 1000. В LIVE-рейтинге Теренс уже идет 69-м.

Его следующим соперником будет первая ракетка мира Янник Синнер, который в своем четвертьфиналом поединке разгромил Феликса Оже-Альяссима.

Getty Images/Global Images Ukraine

