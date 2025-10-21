Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Руне может провести длительный срок вне тенниса из-за травмы
Другие новости
21 октября 2025, 03:59 | Обновлено 21 октября 2025, 04:24
32
0

Руне может провести длительный срок вне тенниса из-за травмы

Из-за разрыва ахиллова сухожилия датскому теннисисту понадобится операция

21 октября 2025, 03:59 | Обновлено 21 октября 2025, 04:24
32
0
Руне может провести длительный срок вне тенниса из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

Датский теннисист Хольгер Руне получил серьезную травму ахиллова сухожилия и может пропустить около полугода.

Инцидент произошел во время полуфинального матча турнира ATP 250 в Стокгольме против француза Уго Умбера. Руне выиграл первый сет 6:4, однако при счете 2:2 (40:40) во втором сете почувствовал резкую боль в голеностопе, услышал щелчок и не смог продолжить игру. Он покинув корт при помощи физиотерапевта.

Медицинское обследование подтвердило разрыв ахиллова сухожилия. Хольгеру, скорее всего, потребуется операция. По прогнозам врачей, восстановление займет от трех до шести месяцев, что ставит под сомнение участие 22-летнего датчанина в ближайших крупных турнирах, включая Australian Open и Мастерс в Париже.

Недавно на Мастерсе в Шанхае Руне дошел до четвертьфинала. Руне занимает 10-е место в обновленном рейтинге ATP. Победителем турнира в Стокгольме стал Каспер Рууд, который обыграл Уго Умбера в финале.

По теме:
Рейтинг ATP. Лидирует Алькарас, опережая Синнера. Руне вошел в топ-10
ФОТО. Полесье поддержало Бескоровайного. Он перенес операцию на мениске
РУНЕ: «Пройдет немало времени, прежде чем я снова смогу выйти на корт»
Хольгер Руне травма ATP Стокгольм Уго Умбер травма ахилла операция
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сестры Колб стартовали в квалификации турнира WTA в Роверте. Как сыграли?
Теннис | 19 октября 2025, 21:28 2
Сестры Колб стартовали в квалификации турнира WTA в Роверте. Как сыграли?
Сестры Колб стартовали в квалификации турнира WTA в Роверте. Как сыграли?

Надежда вышла в финал квалификации, а Марина завершила свои выступления на турнире

Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Футбол | 20 октября 2025, 06:23 19
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей

9-й тур Украинской Премьер-лиги завершится 20 октября

Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Футбол | 20.10.2025, 14:35
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
Бокс | 20.10.2025, 22:33
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Футбол | 20.10.2025, 08:31
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
19.10.2025, 08:17 6
Футбол
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 4
Футбол
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 17
Футбол
ХИРН: «Усик правда так сказал? Пошел в задницу, я чувствую себя прекрасно»
ХИРН: «Усик правда так сказал? Пошел в задницу, я чувствую себя прекрасно»
20.10.2025, 07:22 1
Бокс
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
19.10.2025, 10:14 3
Футбол
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Идут переговоры
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Идут переговоры
19.10.2025, 12:51 4
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 1
Футбол
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
20.10.2025, 19:05 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем