Руне может провести длительный срок вне тенниса из-за травмы

Датский теннисист Хольгер Руне получил серьезную травму ахиллова сухожилия и может пропустить около полугода.

Инцидент произошел во время полуфинального матча турнира ATP 250 в Стокгольме против француза Уго Умбера. Руне выиграл первый сет 6:4, однако при счете 2:2 (40:40) во втором сете почувствовал резкую боль в голеностопе, услышал щелчок и не смог продолжить игру. Он покинув корт при помощи физиотерапевта.

Медицинское обследование подтвердило разрыв ахиллова сухожилия. Хольгеру, скорее всего, потребуется операция. По прогнозам врачей, восстановление займет от трех до шести месяцев, что ставит под сомнение участие 22-летнего датчанина в ближайших крупных турнирах, включая Australian Open и Мастерс в Париже.

Недавно на Мастерсе в Шанхае Руне дошел до четвертьфинала. Руне занимает 10-е место в обновленном рейтинге ATP. Победителем турнира в Стокгольме стал Каспер Рууд, который обыграл Уго Умбера в финале.