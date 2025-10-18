ВИДЕО. Хольгер Руне травмировал ногу и со слезами на глазах покинул корт
Теннисист из Дании вел в счете в игре против Уго Умбера в полуфинале в Стокгольме
Датский теннисист Хольгер Руне (ATP 11) не смог завершить полуфинальный матч хардового турнира ATP 250 в шведском Стокгольме и снялся с соревнований.
Встреча против французского игрока Уго Умбера (ATP 25) была прервана во втором сете. Руне выиграл первую партию и вел в счете – 6:4, 2:2 (40:40).
Матч длился 1 час 23 минуты. Травма ноги помешала датчанину продолжить борьбу за выход в финал. Он покинул корт со слезами на глазах.
В другом полуфинале в Стокгольме сыграют Денис Шаповалов (Канада) и Каспер Рууд (Норвегия).
ATP 250. Стокгольм (Швеция)
Полуфинал, 18 октября 2025
Хольгер Руне (Дания) [1] – Уго Умбер (Франция) [4] – 6:4, 2:2 (40:40), снятие Руне
Сетка финальных раундов
Not the ending anybody wanted 😔— Tennis TV (@TennisTV) October 18, 2025
Humbert progresses to the final as Rune retires due to injury at 6-4 2-2#BNPParibasNordicOpen pic.twitter.com/ptMV9ZkC4S
