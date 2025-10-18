Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
18 октября 2025, 17:54 | Обновлено 18 октября 2025, 18:14
ВИДЕО. Хольгер Руне травмировал ногу и со слезами на глазах покинул корт

Теннисист из Дании вел в счете в игре против Уго Умбера в полуфинале в Стокгольме

ВИДЕО. Хольгер Руне травмировал ногу и со слезами на глазах покинул корт
Getty Images/Global Images Ukraine

Датский теннисист Хольгер Руне (ATP 11) не смог завершить полуфинальный матч хардового турнира ATP 250 в шведском Стокгольме и снялся с соревнований.

Встреча против французского игрока Уго Умбера (ATP 25) была прервана во втором сете. Руне выиграл первую партию и вел в счете – 6:4, 2:2 (40:40).

Матч длился 1 час 23 минуты. Травма ноги помешала датчанину продолжить борьбу за выход в финал. Он покинул корт со слезами на глазах.

В другом полуфинале в Стокгольме сыграют Денис Шаповалов (Канада) и Каспер Рууд (Норвегия).

ATP 250. Стокгольм (Швеция)

Полуфинал, 18 октября 2025

Хольгер Руне (Дания) [1] – Уго Умбер (Франция) [4] – 6:4, 2:2 (40:40), снятие Руне

Сетка финальных раундов

ВИДЕО. Хольгер Руне травмировал ногу и со слезами на глазах покинул корт

